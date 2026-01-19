氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（19）日白天多雲時晴，北部舒適、中南部偏熱，但北台灣下午起雲量增多，晚間轉雨。明日起強冷空氣南下，北台灣轉為濕冷，中部以南早晚偏冷，平地最低溫有機會降至8度左右。此波冷空氣強度仍以強烈大陸冷氣團等級為主，週三、四高山有降雪或霧淞機率，一路冷到週末才天氣回穩，下週三則再有冷空氣接近。
今晨「夜間輻射冷卻」強！台南楠西11.7度最低溫 北台灣轉雨
吳德榮指出，昨日各地最高氣溫約在24至31度。今晨由於中南部雲量偏少，夜間輻射冷卻效應明顯，截至4時52分，本島縣市平地最低氣溫出現在台南楠西區11.7度，其次為雲林古坑鄉11.8度，嘉義竹崎鄉、南投名間鄉及台東東河鄉皆為12.1度，各地平地低溫約落在12至15度之間。
最新歐洲模式ECMWF模擬顯示，今日天氣多雲時晴，白天北部體感舒適，中南部偏熱，早晚仍涼。北台灣下午起雲量逐漸增多，晚間轉為有雨的天氣型態。今日各地氣溫分別為北部約15至22度，中部12至29度，南部12至30度，東部12至27度。
強冷空氣明天報到！高機率達強烈大陸冷氣團 北台灣很濕冷
明日強冷空氣南下，氣溫將明顯下滑，北台灣越晚越濕冷，北部及東半部有局部降雨。週三至週五（21至23日）強冷空氣持續影響，週三、週四北台灣濕冷感受明顯，北部及東半部仍有局部雨勢；週五北台灣逐漸轉乾，東半部則仍有局部短暫雨。期間中南部多為多雲時晴，白天偏涼，早晚偏冷。
吳德榮透露，這波冷空氣達到「強烈大陸冷氣團」（台北測站氣溫≦12度）的機率最高，本島平地最低氣溫約可降至8度左右，雖未達寒流等級，但因濕冷影響，體感溫度仍會覺得「很冷」，民眾須加強保暖。週三、週四3000公尺以上高山如合歡山、雪山等，有降雪機率；約2000公尺高度的太平山則位於臨界條件，出現冰霰、霧淞等固態降水的機率高，仍有機會見到飄雪。
週六全台回溫天氣好轉！下週三冷空氣再撲台
週六至下週二（24至27日）冷空氣逐漸減弱，天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，白天氣溫回升至溫暖舒適，但夜間仍受輻射冷卻影響，早晚偏冷，日夜溫差大。下週三（28日）另一波冷空氣南下，強度屬一般等級，北台灣轉雨並降溫，但預報模式仍在調整，需持續觀察。
另外，依據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」，輕度颱風「洛鞍」目前在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，對台灣的天氣不會造成影響。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
