我是廣告 請繼續往下閱讀

「不低於他國待遇」原則的挑戰

投資門檻的落差

台灣近日與美國達成協議，成為全球首個在半導體及衍生品領域取得美方232條款關稅最惠國待遇的國家。由於韓國仍在與美國交涉中，該國業界憂心，隨著川普政府的關稅政策出現不確定性，韓國晶片製造商可能面臨不利待遇。韓國政府正全力平息外界疑慮，18日表示，將確保韓企在美國半導體關稅政策下，可獲得「不低於他國」的待遇。根據韓國時報（The Korea Times）報導，美國商務部本月15日公布美台關稅協議內容，正在美國興建新晶圓廠的台灣企業，在建廠期間可進口相當於產能2.5倍的晶片或設備免繳232關稅；已完成設廠的業者，則可在新增產能1.5倍範圍內免稅輸美。這使台灣成為全球首個在半導體領域，取得美方232條款關稅最惠國待遇的國家。但這也使得韓國晶片業界出現憂慮的聲音。韓國總統府18日援引華府曾承諾對韓晶片出口「不低於他國」待遇的保證，誓言將確保三星電子與SK海力士在美國市場與台積電競爭時不會處於劣勢。青瓦台向記者表示：「政府計畫在深入分析美台協議的同時，與相關企業保持溝通並與美方展開談判。我們將根據《韓美聯合事實清單》中規定的『不低於他國待遇』原則與美國對話，將對韓國企業的影響降至最低。」去年11月，韓美簽署事實清單，韓國承諾在美投資3500億美元，以換取美國將韓國商品的關稅從25%降至15%。當時，雖然半導體關稅稅率尚未確定，但美方保證韓國在晶片關稅上不會受到比其他國家更差的對待。然而，隨著川普政府官員暗示其政府希望在半導體關稅上採取「各國分別簽署協議」的模式，韓國晶片出口能否維持「最惠國」地位已變得充滿變數。報導指出，即使美國給予韓國與台灣相同的待遇，韓國晶片商也難以像台灣競爭對手那樣再追加大規模投資。台灣方面計畫至少投入2500億美元擴充美國產能，且台灣政府已承諾提供2500億美元的信貸支持。相比之下，三星電子電子預計2030年前，在美國德州投入370億美元，建設晶圓代工廠，SK海力士則宣布，在美國印第安納州建立先進封裝廠，投資金額達38.7億美元，另外，在韓國政府承諾的3500億美元投資案當中，有1500億美元用於雙邊造船合作。即使如此，美方仍持續施壓，希望三星電子與SK海力士，能比照台積電，承諾更大規模的投資案。