輕鬆的度假行程卻意外演變成驚魂記！泰國普吉島一家飯店近日被揭發發生嚴重保安疏失，疑似有內部人員將可開啟客房的「萬能鑰匙」（Master Key）交給外人，導致一名女住客的房間險些遭人闖入，事件曝光後引發外界譁然。根據泰國媒體《Thaiger》報導，事發當天，該名女遊客與友人一同入住普吉島某飯店，因身體不適獨自留在房內休息，同行友人則外出活動。就在她躺在房內時，突然聽見門鈴聲響起，接著傳來疑似有人試圖開門的聲音。女子透過貓眼查看，發現一名陌生男子站在門外，當下立刻確認房門已上鎖，隨後回到床上。不久後，門鈴再度響起，讓她警覺事態不單純，隨即拿起手機錄影蒐證。影片中可清楚看到，房門的電子鎖被成功解鎖，甚至被人推開，所幸女子事先扣上第二道安全門栓，對方無法真正進入房內。整個過程讓她心有餘悸，事後立即向飯店反映狀況。然而，飯店第一時間的回應卻讓她更加不滿。飯店人員表示調閱監視器後，未發現走廊有可疑人士出現，形同否認事件發生。女子質疑飯店處理態度消極，未正視住客人身安全，最終選擇報警處理。女子於17日正式向當地警方報案後，飯店管理層在警方與影像證據面前坦承，該張能解鎖房門的房卡，確實屬於飯店內部使用的萬能鑰匙，目前已緊急展開內部調查，追查鑰匙外流來源。基於安全考量，女子已提前退房並更換住宿地點，警方則持續釐清是否涉及內部人員不當行為或其他犯罪意圖。