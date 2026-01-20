我是廣告 請繼續往下閱讀

中午時分的新加坡克拉碼頭，人潮與香氣同時湧現。在河畔娛樂區一間僅40平方公尺的小店裡，奶油、肝醬與炭烤肉的氣味交織，一顆越南法國麵包，正在悄悄改寫當地人對「街頭小吃」的想像，更特別的是這間名為「Banh Mi Society」的店，創辦人是曾任Google越南區傳播與公關主管的何林杜瓊（Ha Lam Tu Quynh）。根據越南媒體《越南快訊》報導，開店短短四個月，她幾乎沒有休假時間。她坦言，生意比預期更忙，自己與團隊每天從早忙到深夜，完全進入餐飲業高強度節奏。開幕前兩個月，店家在Google地圖上迅速累積 4.9 顆星高評價，評論湧入速度之快，甚至一度被系統誤判為「疑似假評論」而暫停顯示。杜瓊不得不聯絡昔日Google Maps同事協助處理，這段插曲也成為她「從科技圈跨足餐飲業」的有趣故事之一。其實一年多前她決定離開科技業時，讓家人與同事都大感意外。已屆40多歲、職涯與財務相對穩定的她，卻選擇走出舒適圈，辭掉讓人羨慕的工作。她直言，熬過2024至2025年大型科技公司裁員潮，讓她更確定「替別人工作，未來永遠不確定」，寧願承擔風險，打造自己的事業。杜瓊選擇越南法國麵包作為主打，看準其國際辨識度高、食材相對單純，卻能展現細節差異。她希望把越南街頭美食提升到中高端定位，一份售價12新元（約新台幣300元）的法國麵包，價格幾乎是熟食中心的兩倍。從每日現做肝醬、不使用工業美乃滋，到為因應新加坡法規而淘汰20%麵包，只為確保口感，她對品質近乎苛求。然而，高昂租金與嚴格食安規範，仍是經營上的最大挑戰。克拉碼頭每月租金動輒破萬新元，開店前還需提交多張高價技術圖。即便如此，杜瓊並未急著擴張或開放加盟，而是計畫先把營運流程做到極致，再尋找理念相同的夥伴。她說，自己不是想「快速開很多店」，而是希望有一天，讓世界重新認識越南法國麵包的真正價值。