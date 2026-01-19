我是廣告 請繼續往下閱讀

西班牙南部在18日晚間發生兩列高鐵列車相撞事故！一列高鐵列車脫軌之後衝向鄰近軌道，並撞上迎面而來的另一列車，造成至少21人死亡，另有百人受傷。綜合路透社、美聯社等外媒報導，這起事故發生在哥多華省（Cordoba）的阿達穆斯（Adamuz）附近。當時一列從馬拉加（Malaga）開往馬德里的高鐵列車發生脫軌，並撞向對向軌道，與另一列迎面而來、從馬德里開往南部城市韋爾瓦（Huelva）的列車相撞，導致對向列車也出軌。媒體通報稱，兩列火車上共載約500名乘客。據西班牙鐵路公司Adif的說法，事故發生於當地時間18日晚間6點40分（台灣時間19日凌晨1時40分）左右，列車駛離馬拉加後約10分鐘就發生相撞。事故發生後，馬德里與安達魯西亞之間的所有鐵路服務已全部暫停。負責營運該趟馬拉加行程的私營鐵路公司Iryo證實了列車脫軌的消息，並表示當時車上約有300名乘客。事故原因仍在調查中，相關單位尚未對外說明是否涉及設備故障或其他因素。安達魯西亞（Andalusia）緊急救援部門在社群媒體表示，至少9輛救護車及緊急支援車輛已趕抵現場。而受傷的100人中，有25人傷勢嚴重。事故發生後，列車脫軌的影片在社群媒體上流傳，影片中可以看見，車尾部車廂的車頭側翻，乘客在身著螢光衣服的救援人員引導下陸續從翻覆車廂中撤離。一名目擊者向西班牙國家電視台（TVE）表示，第一列列車其中一節車廂完全翻覆。哥多華消防局人士表示，其中一列列車嚴重損毀，至少有四節車廂脫軌，現場情況十分嚴峻。當時人在其中一列列車上的的西班牙國家電視台記者希門尼斯（Salvador Jimenez）表示，有些人得以自行脫困且未受重傷。他補充道：「我當時在第一節車廂。那一瞬間感覺就像發生了地震，隨後火車確實脫軌了。工作人員立即詢問車上是否有醫護人員可以幫忙，並拿起鐵鎚打破車窗，最終將我們疏散。」西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂齊亞（Queen Letizia）表示，他們正以「極度關切」的心情關注這場災難的新聞。王室在社群平台X（舊稱推特）上發文稱：「我們向死難者家屬及摯愛表達最誠摯的哀悼，同時向傷者致以慰問，並祝願他們早日康復。」西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）表示，政府正與急救部門密切合作，為受影響民眾提供協助；安達魯西亞自治區主席莫雷諾（Juanma Moreno）也對受害者及其家屬表達了關切與支持。