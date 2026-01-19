我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年前夕，越南餐飲市場驚爆黑心食品案。胡志明市警方揭露，一個不法集團涉嫌將大量豬肉加工偽裝成高價「異國野味」，流入南部多地餐廳，規模驚人，恐怕已有無數消費者在不知情下吃下假肉。綜合越南媒體報導，胡志明市公安局經濟犯罪調查科表示，已於1月16日對阮文豐（Nguyen Van Phong）等8人採取臨時拘留措施，罪名為生產與販售假冒食品。其中包括慶玉SG生產貿易公司負責人陳氏雲福（Tran Thi Van Phuoc），以及大祿發食品公司負責人阮飛龍（Nguyen Phi Long）。警方指出，這批假肉品被供應至胡志明市及周邊多個省分的餐廳與小吃店，外觀與名稱皆標示為高價肉品，實際來源卻是低成本豬肉，已對食品安全與消費者健康造成高度風險。調查顯示，該集團自2024年底開始運作，以豬肉為主要原料，經多道加工程序後，偽造成鴕鳥肉、山羊肉、澳洲羊腿、豪豬肉片及鹿肉等高單價食材，再以「高級野味」名義出售，藉此牟取暴利。警方在專案偵辦後，聯合出動搜索胡志明市、林同省、同奈省與得樂省多處加工廠、冷藏庫、倉庫及餐廳，查扣大量疑似假肉。初步估算，流入市場的假肉總量超過50噸，若以真品市價計算，總值約達100億越南盾，不法所得高達數十億盾。警方強調，此案不僅危害民眾健康，也嚴重打擊合法食品業者的信譽。當局呼籲消費者外食時提高警覺，選擇來源清楚、可追溯的食品，同時也將持續擴大追查上下游供應鏈，務求徹底瓦解整個假肉網絡，避免黑心年貨在節前繼續流竄。