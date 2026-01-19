我是廣告 請繼續往下閱讀

中天新聞記者兼主播林宸佑17日因涉嫌違反《國家安全法》經橋頭地檢署羈押禁見，引外界高度關注。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露，林宸佑住在台北，檢方卻大動作北上搜索，這麼剛好，就在林宸佑被搜索之前，橋頭地檢署上週也辦了一起海軍陸戰隊中士的國安案件，而檢方目前已經對洩密的海陸中士，建請法院從重量刑。張育萌17日發文指出，「馬德」林宸佑住在台北，但檢調卻大動作特地從高雄「北上搜索」，因為是橋頭地檢署指揮，而橋頭地檢署上週「剛好」偵結起訴一起海軍陸戰隊中士的國安案件。張育萌提到，檢調查獲，從去年一月開始，這位海陸中士用網路認識一位暱稱叫「吉祥」的人後，竟然開始手拿五星旗拍「投共影片」，對鏡頭承認「台灣屬於中國」，和效忠中國。拍完影片之後，中士把影片傳給「吉祥」，就獲得20萬匯款。張育萌指出，去年年中，這位中士又把兩棲突擊車的性能和保養紀錄，用手機拍給「吉祥」。到了七月，他又把總統賴清德到左營營區視察的訊息，直接用LINE傳給「吉祥」，又拿到1萬元。漢光演習的內容，還有無人機回報格式，也通通被他傳給「吉祥」。張育萌進一步提到，這名海陸中士住在高雄楠梓，所以由橋頭地檢署偵辦。「剛好」昨天搜索馬德的行動，也是橋頭地檢署指揮。上週爆發的「海陸國安案件」，後來檢方追查，陸續搜索和拘提多位軍人，法院也裁准羈押。張育萌說，而媒體17日揭露，馬德案件除了林宸佑本人，還有2位軍人和3位民間人士涉案。而且，除了《國家安全法》罪嫌外，還涉嫌觸犯《貪污治罪條例》。目前，檢方已經對洩密的海陸中士，建請法院從重量刑。