▲「Hanoi Train Street」迅速成為TripAdvisor與Instagram上的熱門關鍵字。（圖／美聯社／達志影像）

▲ 曾有一名遊客在火車行駛時站到鐵軌上拍照，讓越南火車街咖啡館業者慘遭罰款。（圖／翻攝自TikTok）

一列火車呼嘯而過、車廂幾乎貼著民宅外牆前行，遊客高舉手機屏息等待快門聲，而這樣的畫面早已成為河內最具爭議也最具吸引力的城市風景之一。然而在成為社群平台爆紅景點之前，火車街其實只是一條再平凡不過的生活鐵道，一名資深的背包客將這段故事紀錄並曝光在社群平台上，引發熱議。澳洲旅遊專家馬克・鮑爾（Mark Bowyer）自2017年起，長期觀察位於馮興街與陳富街之間的河內火車街。他回憶，九年前第一次踏上鐵軌時，眼前沒有咖啡店、沒有觀光客，甚至沒有任何安全圍欄，只有緊貼鐵道而建的老屋與居民日復一日的生活日常。當時的人們在鐵軌旁煮飯、洗衣、聊天，甚至坐在枕木上幫彼此拔白頭髮。越南鐵路總公司數據顯示，這裡是市中心人口最密集的鐵路路段之一，有些地段的安全距離甚至不到一公尺，但火車班次不頻繁，生活節奏反而顯得平靜。轉折點出現在2017至2018年間，社群媒體開始推波助瀾。「Hanoi Train Street」迅速成為TripAdvisor與Instagram上的熱門關鍵字。鮑爾2019年重返現場時大為震驚，老宅紛紛變身咖啡館，原本的家常問候，變成此起彼落的「Coffee？」。他形容這是越南式創業精神的極致展現。其中一名店主阿勇（Dung）在2018年開設主題咖啡館，店內座椅全是越南鐵路使用超過50年的老火車座椅，為店面打造獨特風格，也成功吸引大量旅客上門。不過，熱潮也帶來許多負面風險。2019年10月，當局以安全疑慮為由下令關閉沿線咖啡館；疫情過後，儘管入口設置路障、官方明令禁止，遊客仍想方設法進入，只為近距離捕捉火車擦身而過的瞬間。越南鐵路方面多次警告，已有火車撞倒鐵軌旁桌椅、甚至擦撞拍照遊客的事件發生。如今火車街可能將成歷史，越南河內市政府甚至考慮調整市中心交通路線，停止列車行經這條「咖啡街」。但即便如此，鐵道旁的生活仍在繼續，仍有許多民眾住在火車旁，也正是這份尚未完全消失的市井生活真實感，讓世界各地的旅人持續被吸引而來。