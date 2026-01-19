我是廣告 請繼續往下閱讀

正處於賽季衝刺關鍵期的洛杉磯快艇隊傳出重磅傷情，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）因左膝發炎（Knee Inflammation），將缺席球隊目前東岸客場之旅的最後兩場比賽。根據NBA美國職籃（National Basketball Association）名記Chris Haynes 報導，雷納德已被送回洛杉磯接受進一步治療與評估，預計將在當地時間周三（21日）球隊返城後重新檢查傷勢。雷納德原本在週五對陣多倫多暴龍隊的比賽中，就因右腳踝扭傷缺陣，但目前的最新報告指出，他左腿的膝蓋發炎症狀更令人擔憂。由於雷納德職業生涯中多次受困於膝蓋與腿部傷勢（包括曾因 ACL 撕裂缺席整個 2021-22 賽季），球團對此顯得極其謹慎。消息人士透露，這次膝蓋不適源於 1 月 10 日對陣底特律活塞隊時的一次撞傷，殘餘的腫脹與發炎最終導致他必須退出本次客場剩餘賽程。現年34歲的雷納德本季正打出職業生涯最佳表現。他在30場出賽中場均攻下生涯新高的28.2分，外加6.3籃板與3.5助攻。更驚人的是，他目前的場均抄截（2.2 次）位居聯盟第一，罰球命中率高達94.1%，展現出極致的高效攻防影響力。快艇隊自12月20日以來戰績顯著回暖，近14場比賽取得12勝2敗的佳績。雷納德在其中發揮了決定性作用，在近13場出賽中，他場均狂轟32.7分，率領球隊從西區後段班一路攀升至目前的第10名（戰績18勝23 敗），保住了附加賽的競爭席次。在雷納德缺陣期間，快艇仍展現了不錯的韌性，週五在哈登（James Harden）單場31分、10助攻的帶領下，於延長賽擊敗暴龍隊取得5連勝。然而，快艇目前僅領先西區第11名的曼斐斯灰熊隊半場勝差，若雷納德長時間缺陣，無疑會讓球隊剛建立起的贏球文化面臨崩解風險。