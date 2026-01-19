我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新球季要力拼大聯盟一席之地的舊金山巨人鄧愷威，都同樣因為職涯因素辭退經典賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲台灣旅美好手鄭宗哲轉隊來到大都會。這也代表著前面中職所做的溝通，要再一次重複的執行，來確認大都會對於鄭宗哲參加經典賽的態度。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲目前參加國家隊集訓的古林睿煬、張弘稜、王彥程、孫易磊；再加上還沒報到，但球隊願意放行參賽的徐若熙，目前旅外先發投手戰力只有5人。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.12.26）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

台灣為了備戰世界棒球經典賽，上周正式在國家運動訓練中心展開第一階段集訓。經典賽的正式名單出來之前，負責組訓的中華職棒聯盟與教練團，因應旅外球員的生涯規劃與母隊限制，曾討論出多個版本的球員大名單，但在正式名單出來之前仍有許多未知變數，因此將先以目前現身集訓的31位球員，以及後續其他旅外球員的溝通狀況再安排加入集訓，作為之後在2月初正式球員名單的選材參考。在國家隊集訓前，這一次的經典賽國手大名單以43人做規劃，列名其中的球員皆以參賽意願為主，先確認意願、再討論是否參賽，讓整個大名單隨時做滾動式調整。像是國家隊總教練曾豪駒的母隊樂天桃猿強打林立，本身雖然有參加經典賽的意願，但由於近幾年傷勢纏身，最終選擇辭退國家隊邀請；又或是剛與台鋼雄鷹簽下大合約的黃子鵬、新球季要力拼大聯盟一席之地的舊金山巨人鄧愷威，都同樣因為職涯因素辭退經典賽。滾動式名單調整下，整體經典賽43人大名單其實是不斷地在變動，先前在開訓前所傳出的43人大名單，據了解是一、兩個月前選訓會議所討論的初步名單，也因此在媒體曝光後，組訓的中華職棒聯盟並無做太多的回應，畢竟一來是時間已遠，追究如何流出無意義；二來是名單隨時會再調整，與國內職棒球員聯繫、旅外球員跟所屬母隊確認是否能出賽，以及出賽時需要如何受限制，是相較起來更急迫的事項。另外由於經典賽的備戰期是在職棒休賽季，許多球員都有自主訓練的規劃、家庭事務的安排，以及母隊是否同意先加入國家隊一起集訓，所以這也是為什麼當天1月15日的早上，有媒體搶先發佈參加集訓的名單，卻仍有球員人數、名字上的出入，就算是1月15日開始集訓，也不是每個人都先於前一天報到入住，甚至不是一開始第一階段就加入集訓，等到1月15日當天開訓，才確定最終的第一階段31人集訓名單，以及後續確認陳冠宇點頭再加入國家隊。球員名單確認步驟繁瑣，是總教練曾豪駒與負責組訓的中職，一開始就不打算公開43人大名單的最主要原因。特別是旅外球員的確認格外麻煩，美職體系的球員，大聯盟官方要求需要4方確認完畢後才可被列為國家隊確認出賽的球員，若無走完流程，則不得對外公告。中職需要確認球員參賽意願、所屬球隊是否放行，跟大聯盟回報後再讓大聯盟去跟球員與所屬球隊確認中職是否有正確回報，4方流程都走完後才可以讓該國國家隊正式公告。用加入集訓的旅美球員鄭宗哲為例，他一開始是所屬大聯盟海盜隊，中職向海盜隊確認是否同意參賽後，鄭宗哲卻因為被移出40人名單外的DFA程序，轉隊來到了光芒隊。中職再改跟光芒隊確認是否同意參賽與提前加入集訓，且獲得同意的說法後，鄭宗哲又再被光芒隊移出40人名單外，再度開始DFA程序，現在則轉隊來到大都會。這也代表著前面中職所做的溝通，要再一次重複的執行，來確認大都會對於鄭宗哲參加經典賽的態度。此外老虎隊李灝宇、運動家的莊陳仲敖、林維恩、沙子宸，以及海盜隊陳柏毓、響尾蛇林昱珉，都有需要拼大聯盟開季名單，以及母隊所給予的使用限制等課題需要克服。像是李灝宇今年有望在大聯盟開季，被球隊定位成針對左投使用的右打內野手，但仍需適應大聯盟的投手強度，春訓熱身賽的表現將會是重要關鍵；林維恩則被運動家視為重要投手資產，去年一季都嚴格控制使用量、林昱珉前季在小聯盟遇到撞牆期，這些都會是能否參加經典賽的變數。在旅美投手戰力是否參賽仍是未知數下，經典賽首輪台灣面臨4連戰，勢必要準備8位先發投手作為雙先發安排來應戰。目前參加國家隊集訓的古林睿煬、張弘稜、王彥程、孫易磊；再加上還沒報到，但球隊願意放行參賽的徐若熙，目前旅外先發投手戰力只有5人。因此同樣參加集訓的中職投手鄭浩均、胡智爲、李東洺3位長局數投手就成為關鍵，若後續旅外投手戰力未能再有人加入，3人就將扛起大任。胡智爲跟李東洺都有牛棚出賽的經驗、又能投長局數，是很適合作為「第2先發」的戰力人選。胡智爲去年下半季在接受統一獅運科投手教練曾浩哲的調整後，狀態明顯回升不少，球速、變化球與控球都有回到全盛期的狀態；李東洺則是生涯成績中後援比先發成績更優異，作為跨局數接替任務，更可把威力完全釋放。鄭浩均則少有牛棚出賽經驗，但他去年復出之後表現不差，若有旅外先發投手未參賽，則可適時補上先發輪值的位置。有先前世界12強賽奪冠、經典賽資格賽取得門票的經驗，在經典賽首輪台灣肯定會再以積極的投手調度做為應戰主軸，除了長局數投手外，牛棚投手部分，即便有經驗的宋家豪可能辭退，但莊昕諺、林詩翔、林凱威、曾峻岳與張奕，都有特別的武器球，像是滑球、指叉球可作為主戰搭配，因此即便只有1個陳冠宇牛棚左投可在牛棚準備，但仍可能以選入較多投手的方式，用明快的投手調度做為替代，來面對比賽中後段的危機。