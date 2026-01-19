我是廣告 請繼續往下閱讀

美國今（19）日適逢馬丁路德金恩紀念日，因此休市一日，投資人在上週五（16日）態度轉趨保守，美股四大指數近乎持平作收，多數呈現走跌，台北股市今日開盤下跌71.93點、來到31336.77點。大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.56點、來到293.34點，續創逾25年新高。今日開盤量大強勢個股：廣穎、力積電、品安、恩德、華容；開盤量大弱勢個股：可寧衛*、三晃、榮科、緯創、華電網。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到1730元；鴻海開盤下跌2元、來到232.5元；台達電開盤上漲20元、來到1145元。市場持續消化來自華府一連串消息，從對聯準會獨立性受威脅的憂慮，到伊朗與格陵蘭相關的地緣政治風險升高。川普周五表示，若相關國家「不配合格陵蘭問題」，他可能會對其課徵關稅。美股四大指數多數走低，道瓊指數下跌83.11點或0.17%，收49359.33點，那斯達克指數下跌14.63點或 0.062%，收23515.39點，標普500指數下跌4.46點或0.064%，收6940.01點，費半指數上漲90.11 點或1.15%，收7927.41點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.089%，蘋果下跌1.04%，Alphabet下跌0.84%，微軟上漲0.7%，亞馬遜上漲0.39%。半導體股多數走高，輝達下跌0.44%，博通上漲2.54%，美光上漲7.76%，高通下跌1.22%，應用材料上漲2.49%，德儀上漲1.30%，AMD上漲1.72%。台股ADR多數走高，台積電ADR上漲0.22%，日月光ADR上漲1.15%，聯電ADR上漲6.04%，中華電信ADR上漲0.12%。