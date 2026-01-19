一名Threads網友分享，她近日從台北前往南港選擇搭乘高鐵，而不是台北捷運，車程僅8至9分鐘，自由座票價35元，速度快又能坐著抵達，意外掀起討論。《NOWNEWS》實際比較發現，捷運台北車站到南港展覽館約21分鐘、票價30元，高鐵雖略貴但省時不少。不少通勤族認為高鐵不站站停、尖峰時段也較不擁擠，CP值相當高，「速度真的快，還不用人擠人」。
台北去南港沒選捷運！她花35元搭高鐵讚爆：CP值太高
原PO表示，自己第一次從台北車站搭乘高鐵前往南港站，車資竟只要35元，且能一路坐到目的地，整體體驗與捷運差異明顯。貼文曝光後迅速吸引大量關注，不少網友紛紛表示早已是這條路線的愛用者，認為在趕時間時，高鐵的效率與舒適度明顯勝出。
《NOWNEWS》實際查詢，若是從台北車站出發至南港展覽館站，搭乘台北捷運的車程時間需21分鐘，全票票價要花30元；若是搭乘高鐵，台北到南港車程僅需8至9分鐘，標準車廂全票要40元、自由座車廂全票僅需35元。
貼文曝光後，不少網友留言指出，高鐵一站直達、不必每站停靠，自由座車廂多半都有座位可坐，即使在通勤尖峰時段，也不用像捷運一樣擠在人群中，CP值高到不行，「我以前高中在南港讀的，就是這樣回到板橋」、「之前在南港上班的時候，趕著去分公司的時候就用這一招，非常好用」、「多花20元很值得」。
板橋往返台北也能搭高鐵！花40元、7分鐘就抵達
也有人分享，自己長期從板橋搭高鐵往返南港或台北，速度快又舒適，是通勤族與上班族在趕時間時的固定選擇，「有時候板橋到南港也很方便」、「時間就是金錢」。
《NOWNEWS》記者也曾選擇從板橋搭乘高鐵到台北，車程僅需要約7到8分鐘，且標準車廂一樣只要40元車資，比起捷運舒適度大增。不過，若是到台北還要轉乘捷運，還要再走一段路程，是否划算仍要視個人行程而定。
資料來源：台北捷運、台灣高鐵
