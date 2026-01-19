我是廣告 請繼續往下閱讀

新英格蘭愛國者在總教練弗拉貝爾(Mike Vrabel)執教的第一個賽季，就成功讓這支老牌勁旅重返榮耀。在今(19)日舉行的NFL美聯分區季後賽中，愛國者頂著漫天風雪與雨勢，靠著菜鳥四分衛梅伊(Drake Maye)傳出3次達陣，以及防守組賞給對手四分衛斯特勞德(C.J. Stroud)單場4次抄截的窒息表現，終場以28：16擊敗休士頓德州人，睽違7年再度闖進美聯冠軍賽，將對決美國聯會第一種子丹佛野馬隊。這場比賽在極度濕冷的雪雨中進行，導致雙方控球都出現嚴重問題。兩隊全場合計出現多達8次失誤，創下自2015年國聯冠軍賽以來的季後賽新高。愛國者的新星四分衛梅伊雖然傳出179碼與3次達陣，但也因溼滑場地發生4次掉球(Fumble)並丟失其中2次，外加1次被抄截。然而，比起對手，梅伊在關鍵時刻的把握度顯然更勝一籌。他在第四節球隊21：16領先時，精準連線外接手布特(Kayshon Boutte)，後者在達陣區角落上演一次精彩的單手飛撲接球，將比分擴大至鎖定勝局的28：16。反觀德州人的明星四分衛斯特勞德則經歷了生涯最慘烈的一役。他在愛國者嚴密防守下，全場47傳僅20中，雖然有1次達陣，但上半場就慘遭4次抄截。其中一次更被愛國者角衛瓊斯(Marcus Jones)直接抄截回攻達陣，重創得州人士氣。數據顯示，斯特勞德成為季後賽史上首位在單一季後賽中累計發生「5次以上抄截與5次以上掉球」的球員，寫下難堪紀錄。這也是德州人總教練萊恩斯(DeMeco Ryans)連續第3年在分區季後賽鎩羽而歸，球隊隊史在這一輪的戰績更悲情地來到0勝7敗。愛國者的防守組是本場獲勝的最大功臣。除了瓊斯的關鍵回攻，戴維斯三世(Carlton Davis III)單場貢獻2次抄截，伍德森(Craig Woodson)也有1次抄截與1次撿回掉球的演出。比賽最後2分鐘，德州人試圖反撲，但斯特勞德的四檔傳球被愛國者線衛史畢蘭(Robert Spillane)硬生生拍掉，徹底粉碎休士頓的晉級希望。這是愛國者隊史第16度闖進美聯冠軍賽，也是自2018年賽季傳奇教頭貝利奇克(Bill Belichick)率隊奪下第6座超級盃後，首度重返此一階段。新帥弗拉貝爾在接掌兵符的第一年就繳出亮眼成績單，宣告這支波士頓勁旅正式走出重建期。