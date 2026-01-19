我是廣告 請繼續往下閱讀

大學學測今（19）日進入第3天，考試科目為數B、社會科。由於過去兩天違規件數最多仍是「未攜帶有效證件」，大考中心整理考生6大應考提醒，包括攜帶有效證件、行動電話要完全關機、行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座、考試開始鈴響起要在答題卷簽全名、考試結束鈴響畢要結束作答，還有常見不可使用的直尺樣例。學測今天進入第三天。大考中心表示，今年共有12萬1182人報名，在34個考區、93個分區、3531個試場舉行。今天數B共10萬1718 人報考，社會科則有10萬2061 人報考。根據大考中心初步統計各考分區回報資料，截至昨天下午國綜為止，前兩天共計近300件違規，最大宗仍是未攜帶有效證件149件，其次為行動電話未完全關機42件，接著是35件「結束鈴響畢仍繼續作答」。因此，大考中心特別整理6大應考提醒，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，還有常見不可使用的直尺樣例，提醒考生避免違規。此外，大考中心表示，根據中央氣象署對今天的天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣，但今天各地天氣不同，請考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，或攜帶雨具備用。