▲布萊克在抄截後發動快攻，面對前方四名試圖封阻的灰熊隊球員，他毫無懼色地騰空而起，強行在眾人頭頂完成隔扣。（圖／取自Orlando Magic X）

奧蘭多魔術隊的三年級後衛布萊克（Anthony Black），在日前的NBA美國職籃（National Basketball Association）德國柏林海外賽中，憑藉一次驚天動地的「一扣四」快攻灌籃，正式引爆全球社群平台。根據NBA官方統計，該段影片在各社群平台的總觀看次數已突破8500萬次，寫下本季至今最高單一高光紀錄，成為目前聯盟最具話題性的暴力美學代表。這記震撼全場的扣籃發生在周五’對陣灰熊隊的柏林賽第四節。當時比賽進行到最後2分半鐘，雙方戰成107：107平手。布萊克在抄截後發動快攻，面對前方四名試圖封阻的灰熊隊球員，他毫無懼色地騰空而起，強行在眾人頭頂完成隔扣。這一球不僅直接點燃了現場氣氛，更助魔術以118：111取得歷史性勝利。「那一刻我眼裡只有籃框，」布萊克賽後表示，「我甚至沒發現面前有四個防守者，我只是想保持侵略性。」這記灌籃被全美媒體封為年度最佳扣籃的強力競爭者，也彰顯出這支年輕魔術隊的潛力與爆發力。然而，在今日移師倫敦 O2 體育館舉行的第二場歐洲海外賽中，魔術隊卻展現了截然不同的面貌。灰熊隊核心莫蘭特（Ja Morant）傷癒回歸砍下24分、13助攻，率隊以126：109大勝魔術，報了柏林的一箭之仇。魔術隊在首節便落後17分，半場一度落後多達33分，全場防守效率跌至123.5，再次曝露出球隊近期「起伏不定」的老毛病。魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）直言：「我們開局的方式不對，雖然布萊克能在一場比賽一扣四，但下一場我們卻可能在快攻時撞上裁判導致失誤。這就是我們現在的縮影，缺乏一致性。」雖然布萊克的個人數據持續走高（倫敦賽拿下全隊最高的19分），但魔術隊在過去六周內的勝率僅維持在五成左右。自去年12月主力瓦格納（Franz Wagner）受傷後，球隊的防守排名已跌至聯盟第20名，引以為傲的防守鐵血文化正逐漸消失。雖然瓦格納與薩格斯（Jalen Suggs）已相繼復出，但球隊仍處於磨合期。目前魔術戰績為23勝19負，位居東區中段。魔術核心班切羅（Paolo Banchero）強調，球隊必須在賽季後半段找回穩定的防守，才能在競爭激烈的季後賽席次爭奪戰中突圍。