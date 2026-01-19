我是廣告 請繼續往下閱讀

曼菲斯灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）對於近期圍繞在他身上的交易流言，給出了一個最直接且霸氣的回應。在今(19)日於倫敦舉行的NBA海外賽中，傷癒復出的Morant全場狂飆24分、13助攻，率領灰熊以126：109大勝奧蘭多魔術。賽後被問及未來動向時，他指著自己背上的刺青說道：「我背上有球隊的Logo，這應該足以告訴你們我想要待在哪裡。」近期灰熊戰績起伏，加上Morant因右小腿傷勢缺席了過去6場比賽，外界開始出現關於這位兩屆全明星後衛可能被交易的猜測。然而，Morant在倫敦賽後親自粉碎了這些謠言。Morant在記者會上堅定地表示：「我背上有一個灰熊隊徽的刺青，這就說明了一切。如果在座各位有人了解我的話，就會知道我是一個非常忠誠的人。」現年26歲的Morant目前正處於5年1.97億美元(約新台幣62.2億元)合約的第3年，本季年薪約為3940萬美元。Morant的回歸對灰熊來說無疑是一劑強心針。球隊在過去10場比賽中僅贏下3場，且在上週於柏林舉行的歐洲賽第一戰中，在領先20分的情況下慘遭魔術以118：111逆轉。來到倫敦，灰熊記取教訓。Morant此役展現強大的組織與得分能力，幫助球隊在上半場一度建立起33分的巨大領先優勢，並且這次沒有再讓勝利溜走，「這要歸功於教練把我們放在正確的位置上，而我只是做我自己，無論是傳球還是得分，做出正確的判斷。我們很早就找到了節奏。」儘管缺席了柏林站的比賽，但Morant對於能在倫敦復出感到相當興奮，「能夠上場打球對我來說非常療癒。」接著他感性地表示：「我知道自己在場上能做什麼，今晚我也證明了這一點。能夠代表曼菲斯走上球場，這就是一切的意義。」