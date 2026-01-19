我是廣告 請繼續往下閱讀

睽違多年再度重返英國倫敦O2體育館的NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，今（19）日由曼斐斯灰熊隊與奧蘭多魔術隊上演精彩對決。灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）在缺陣多場後強勢復出，全場砍下24分並傳出13次助攻，帶領灰熊以126：109大勝魔術，成功報了數日前在柏林慘遭逆轉的一箭之仇。日前因腿脛受傷缺陣、甚至捲入交易傳聞的莫蘭特，今日用行動證明其身價。他從開賽便展現驚人侵略性，半場即攻下20分與10次助攻，率領灰熊在第一節便轟下40分奠定勝基，全場領先分數一度多達33分。魔術隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）賽後感嘆，莫蘭特的活力是今日魔術難以翻盤的主因：「他的速度、強度與能量等級，只要他踏入球場，就是最難防守的球員。他就像一道閃電直接撕裂防線。」針對近期傳出灰熊隊願意聽取關於莫蘭特的交易報價，莫蘭特在賽後受訪時明確表達了留隊意願。他直言：「認識我的人都知道我是個非常忠誠的人，我的背上有球隊的標誌（Logo），這應該足以告訴你們我想待在哪裡。」灰熊今日全隊多點開花，共有6人得分上雙，其中包括澳洲長人蘭戴爾（Jock Landale）替補出賽貢獻21分。灰熊全場投籃命中率高達52.7%，外線也有13記三分球挹注，徹底掌控戰局。反觀魔術隊今日進攻受阻，前場表現驚艷的布萊克（Anthony Black）拿下全隊最高19分，但當家球星班切羅（Paolo Banchero）手感欠佳，上半場僅得6分，最終以16分作收。班切羅賽後無奈表示：「上半場籃框就像蓋了蓋子，甚至連快攻扣籃都失手了。」雖然在歐洲賽場取得1勝1敗，但莫斯利教練認為這次旅程對魔術隊這支年輕軍團是極佳的體驗，能幫助球員習慣在高度關注與繁重行程下維持專業表現。