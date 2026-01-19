我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管曼菲斯灰熊球星莫蘭特(Ja Morant)今（19）日剛在倫敦賽霸氣秀出刺青表態忠誠，但關於他的交易傳聞卻未因此停歇。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，灰熊球團對於交易這位當家控衛持開放態度。而最新消息更指出，灰熊向潛在買家密爾瓦基公鹿開出了極高的價碼，點名索要年度最佳進步獎(MIP)大熱門羅林斯(Ryan Rollins)以及未來的首輪選秀權。Morant近期再度佔據新聞版面，除了因傷缺席了多場比賽，日前更被攝影機捕捉到在灰熊隊內訓練時，與隊友小文斯威廉斯(Vince Williams Jr.)發生激烈口角爭執。這起內部衝突加上頻繁的傷病史，似乎讓灰熊管理層開始認真評估交易的可能性。針對潛在下家公鹿隊，美媒《HoopsHype》揭露了灰熊的心理價位，「在關於Morant的交易討論中，消息人士透露灰熊渴望得到公鹿2031年或2032年的首輪選秀權，以及本季表現大爆發、被視為MIP強力候選人的羅林斯。」羅林斯本季在公鹿打出生涯年，成為球隊不可或缺的戰力。若要公鹿同時送出這位潛力新星與珍貴的首輪籤，代價恐怕過於高昂。尤其是對比日前亞特蘭大老鷹將崔楊(Trae Young)送往華盛頓巫師的交易案，老鷹僅換回麥凱倫(CJ McCollum)與基斯佩特(Corey Kispert)，灰熊對Morant的索價顯然高於市場行情。為了在薪資條款上匹配Morant的高薪，美媒也指出，公鹿正積極探詢陣中前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)與波提斯(Bobby Portis)的市場價值，「這兩名球員很可能被納入Morant的交易包裹中以符合CBA薪資配平規則，但這將導致公鹿前場戰力被掏空。」儘管代價高昂，但公鹿為了在「字母哥」阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo)的巔峰期打造最強陣容，展現出了極高的急迫性，這支渴望重返榮耀的球隊是否會為了引進Morant而不惜「梭哈」溢價資產，將是交易截止日前最大的看點。