我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人補強急迫性再度升高！這支擁有唐西奇(Luka Doncic)與詹姆斯(LeBron James)的豪華勁旅，目前正積極尋求交易以改善疲軟的側翼防守。根據NBA知名記者奧康納（Kevin O'Connor）爆料，湖人管理層正試圖進行一項「暗度陳倉」的精妙操作，將手上的2032年首輪選秀權「化整為零」，以換取更多籌碼來發動三方交易，換取勇士庫明加（Jonathan Kuminga）。奧康納指出，湖人目前的策略並非直接用首輪籤換球員，而是先進行資產增值，「湖人正尋求將他們的2032年首輪籤交易出去，換回多個未來的首輪籤，這就像太陽隊之前將2031年首輪籤變成3個首輪籤的操作一樣。」這種「一換多」的策略，目的是在增加手中的籌碼數量。一旦湖人成功累積了選秀權資產，他們就能將這些籤與陣中的功能性球員如文森(Gabe Vincent)、克萊柏(Max Kleber)以及范德比爾特(Jared Vanderbilt)打包，組成更具吸引力的報價，去競逐市場上的高階3D側翼。湖人目前的補強名單相當明確，就是針對「3D側翼」。奧康納點名了幾位潛在人選：「湖人絕對對鵜鶘的瓊斯(Herb Jones)有興趣，但他可能太貴了；另外像是墨菲(Trey Murphy III)以及勇士的庫明加(Jonathan Kuminga)也都在雷達範圍內。」奧康納更進一步分析了一種潛在的三方交易劇本，勇士將作為第三方球隊參與其中，「也許我們會看到一種情況，庫明加被送往湖人換取合約填充包與選秀權，然後勇士再利用這些資產加上其他籌碼，去向其他球隊報價波特(Michael Porter Jr.)或莫菲(Trey Murphy)等級的球員。」自從上季湖人震撼聯盟地用戴維斯(Anthony Davis)向獨行俠換來唐西奇後，球隊進攻火力雖猛，但防守端始終存在缺口。近期面對拓荒者的敗仗更是凸顯了側翼防守資源的匱乏。雖然這類涉及多方與選秀權拆分的交易難度極高，但在交易大限前，佩林卡(Rob Pelinka)顯然不願坐以待斃。若能成功執行這項「一換多」再「打包梭哈」的策略，湖人有望在季後賽前補上爭冠拼圖的最後一塊缺角。