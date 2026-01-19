隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數三周，市場氣氛卻顯得異常詭譎。包括洛杉磯湖人與金州勇士在內的多支球隊，目前在補強操作上皆顯得縮手縮腳。根據資深NBA內部人士、前ESPN記者Zach Lowe在Amazon Prime 直播節目中的爆料，這一切的保留都是為了儲備籌碼，以應對可能在今年夏天爆發的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）爭奪戰。
五支球隊靜候時機 字母哥爭奪戰即將展開？
Zach Lowe指出，目前聯盟中有五支球隊正在嚴格審視手中的資產，不願在截止日前輕易扣下板機。他表示：「老鷹、勇士、湖人、熱火與尼克，都在考慮保留他們的籌碼，以便在現在或今年夏天全力追求阿德托昆博。」
儘管「字母哥」多次重申目前無意要求離開密爾瓦基公鹿，但公鹿隊本季持續掙扎，戰績始終在附加賽邊緣徘徊。外界普遍預期，若公鹿在季後賽早早出局，這位兩屆MVP可能會重新考慮職業生涯的下一站。這也導致各大球隊寧可選擇「按兵不動」，也不願因過早交易而失去參與這場世紀大秀的入場券。
勇士與湖人按兵不動 各自有算盤
勇士迫切希望回到爭冠行列，但目前的籌碼相對受限。若要換取字母哥，除了必須送出庫明加（Jonathan Kuminga）等年輕潛力與選秀權外，為了平衡薪資，可能連格林（Draymond Green）或明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）都得擺上檯面。這讓勇士在現在進行一般補強時格外謹慎。
湖人的路徑最為艱難。目前的構想是計畫在夏天透過里夫斯（Austin Reaves）的先簽後換（Sign-and-Trade）來啟動交易，但其中涉及極其複雜的薪資結構問題。在東契奇（Luka Doncic）傷勢未明的情形下，湖人管理層更傾向於保留 2032 年的首輪籤，等待更大的機會。
東區潛在對手 尼克與熱火緊隨其後
相較於西區，東區的競爭者似乎更具優勢。據傳紐約尼克（New York Knicks）是安戴托昆波心中的首選目的地；而邁阿密熱火（Miami Heat）則具備佛羅里達州的低稅福利與優質的年輕球員，對公鹿而言極具吸引力。此外，老鷹隊在交易走崔楊（Trae Young）後釋放了大量選秀權空間，已成為這場爭奪戰中的黑馬。
這是一場全聯盟的豪賭與僵持。球隊既想透過交易改善現況衝擊冠軍，又擔心太早出手會讓自己在「字母哥大賽」中提前出局。這場心理戰預計將持續到2月6日交易截止，甚至延燒至休賽季。
消息來源：@ZachLowe_NBA
我是廣告 請繼續往下閱讀
Zach Lowe指出，目前聯盟中有五支球隊正在嚴格審視手中的資產，不願在截止日前輕易扣下板機。他表示：「老鷹、勇士、湖人、熱火與尼克，都在考慮保留他們的籌碼，以便在現在或今年夏天全力追求阿德托昆博。」
儘管「字母哥」多次重申目前無意要求離開密爾瓦基公鹿，但公鹿隊本季持續掙扎，戰績始終在附加賽邊緣徘徊。外界普遍預期，若公鹿在季後賽早早出局，這位兩屆MVP可能會重新考慮職業生涯的下一站。這也導致各大球隊寧可選擇「按兵不動」，也不願因過早交易而失去參與這場世紀大秀的入場券。
勇士迫切希望回到爭冠行列，但目前的籌碼相對受限。若要換取字母哥，除了必須送出庫明加（Jonathan Kuminga）等年輕潛力與選秀權外，為了平衡薪資，可能連格林（Draymond Green）或明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）都得擺上檯面。這讓勇士在現在進行一般補強時格外謹慎。
湖人的路徑最為艱難。目前的構想是計畫在夏天透過里夫斯（Austin Reaves）的先簽後換（Sign-and-Trade）來啟動交易，但其中涉及極其複雜的薪資結構問題。在東契奇（Luka Doncic）傷勢未明的情形下，湖人管理層更傾向於保留 2032 年的首輪籤，等待更大的機會。
東區潛在對手 尼克與熱火緊隨其後
相較於西區，東區的競爭者似乎更具優勢。據傳紐約尼克（New York Knicks）是安戴托昆波心中的首選目的地；而邁阿密熱火（Miami Heat）則具備佛羅里達州的低稅福利與優質的年輕球員，對公鹿而言極具吸引力。此外，老鷹隊在交易走崔楊（Trae Young）後釋放了大量選秀權空間，已成為這場爭奪戰中的黑馬。
這是一場全聯盟的豪賭與僵持。球隊既想透過交易改善現況衝擊冠軍，又擔心太早出手會讓自己在「字母哥大賽」中提前出局。這場心理戰預計將持續到2月6日交易截止，甚至延燒至休賽季。