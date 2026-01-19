我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮日前發生一起令人鼻酸的旅館竊案！一名來自桃園罹患大腸癌三期的69歲張姓老翁，獨自前往花蓮旅行散心，不料，入住旅館首日到公共浴室洗澡後，因忘了鎖門遭同樓層潘姓住客潛入，洗劫隨身攜帶、價值近百萬的現金與黃金，導致老翁瞬間身無分文。花蓮警方接獲報案後，透過監視器鎖定不斷變換交通工具及跨縣市購車逃逸的潘嫌，僅花7小時便在花蓮市區成功逮捕潘嫌夫婦，並追回部分剩餘贓款與黃金，全案依竊盜及毒品罪嫌移送法辦。據了解，桃園一名罹患大腸癌三期的張姓老翁，因擔心家中無人看管財產，日前帶著近百萬元的現金與黃金隻身前往花蓮旅行，不料入住旅館首日因到公共浴室洗澡、未鎖房門，導致價值近百萬的錢財全被宵小偷光。警方獲報後到場，老翁面對家當全失雖表現冷靜，豁達表示重病之身視錢財如身外之物，但處境仍令警方深感不捨。警方調閱監視器後，鎖定同旅館的潘姓住客涉有重嫌，他疑似因觀察到張翁隨身包包沉重且疑似藏有值錢物，趁其外出洗澡且房門未鎖之際潛入房內，大肆搜刮包含20萬元現金、價值約2萬元台幣的印尼幣，以及市值約70萬元的黃金項鍊與金塊，短短10分鐘內共計洗劫近百萬元財物後隨即逃逸。案發後潘嫌為規避查緝，得手後先徒步離去並轉搭計程車，甚至多次變換交通工具，一度前往桃園購車再與妻子折返回花蓮。然而，警方仍透過監視器精準鎖定行蹤，並在事發後7小時內於花蓮市區逮獲潘嫌夫婦，除追回部分現金與黃金，也查獲安非他命等違禁品，但部分贓款已遭變賣。全案依竊盜及毒品等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。