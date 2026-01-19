我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天痛批，內政部長劉世芳偷偷竄改專案報告名稱，讓她直呼根本是「鴕鳥部長」。對此，劉世芳今（19）日解釋，內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，「所以我認為用這樣題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策」。陳智菡昨天在臉書直指，立法院內政委員會黃建賓召委上週排的會議主題，是「賴清德總統興建十三萬戶社會住宅政見無法落實之檢討，居然被劉世芳偷偷竄改成「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進」，還置入「百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」。陳智菡質疑，人家是請教內政部賴清德總統上任至今社會住宅到底蓋了幾戶、核定幾戶？內政部完全不敢面對問題耶，不是問A答B，是乾脆直接把題目改掉，無恥程度，令人佩服。立法院內政委員會今天邀請劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。談及社會社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭在野質疑政策跳票，劉世芳受訪時表示，到目前為止，百萬戶租屋家庭計劃都沒有改變，也就是目標不變。在現在的住宅法裡面，不管是直接興建或包租代管都是屬於社宅的一種。劉世芳指出，在內政部今天的專題報告裡面，用全面性方式來看目前社宅碰到的挑戰、檢討和策進方向，這部分也是一樣，在住宅法第2、18、19條都有提到，社宅政策除了中央外，地方政府也需要接受這樣的挑戰跟檢討、策進。劉世芳說，所以她已經拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，即將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，共同來檢討或精進，未來有無更好的社宅政策，能將對更多有需求的人。談及內政部書面報告題目擅改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評。劉世芳表示，今天臨時接到的專題報告內涵，跟內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，「所以我們包括範圍更廣泛，更廣泛包括中央地方跟公私協力團體裡面所碰到的狀況，所以我認為用這樣題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策」。