今（19）日晚上強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下滑，天氣風險公司分析師薛皓天表示，北台灣、宜蘭轉濕冷且局部大雨，中南部日夜溫差達10度；周二至周五（1月20日至1月23日）各地低溫10至13度，局部更低，下周與2月仍有冷氣團影響，北部、東半部要注意長時間低溫與降雨。
今晚冷氣團南下 氣溫越來越冷
薛皓天指出，今天台灣中北部、宜蘭高溫20至22度，中部以南、花東24至27度；晚上強烈大陸冷氣團南下，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭要注意局部大雨，各地低溫會逐漸降至20度以下，各地都偏涼到冷，中南部地區受輻射冷卻影響，會有10度以上溫差出現。
周二至周五冷氣團狂襲 早晚低溫跌破10度
薛皓天說明，周二北部山區、宜蘭雨勢可達大雨等級，不過後續兩天水氣會逐日減少。周二至周五的氣溫，中北部、東部高溫18度以下，中部高溫從22度逐漸降到20度以下，南部高溫由25度降到20至22度，夜間清晨各地都有10至13度低溫發生，局部地區有10度以下低溫發生機會。
薛皓天提醒，本周上班日，北台灣整天有寒意，中南部受輻射冷卻溫差明顯，中層水氣也很多，加上各地山區有5度以下或0度左右低溫，1500公尺以上高山有路面結冰、冰霞或局部降雪發生，要前往山上看雪民眾要多做好準備。
周末略為回暖 下周馬上又有冷氣團
薛皓天提及，周五大台北地區逐漸轉為多雲時晴，西半部維持晴到多雲，清晨前各地仍有10度左右低溫，各地白天高溫會稍稍回升1至2度；周末兩天（1月24日至1月25日）東半部有短暫陣雨，大台北、西半部晴到多雲，各地白天高溫可再略升1至2度，夜間清晨局部地區低溫12至15度，西部空曠10至13度。
薛皓天補充，下周二（1月27日）將再有一波冷氣團南下，且進入2月也會有冷氣團影響台灣，「北部、東部將長時間有降雨發生且氣溫偏低」，西部地區持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，請持續追蹤後續預報變化。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
