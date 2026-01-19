金州勇士隊（Golden State Warriors）將於1月20日在主場迎接邁阿密熱火隊（Miami Heat）的挑戰。在賽前公布的正式傷兵名單中，勇士隊迎來了明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）回歸的好消息，但也確認了球隊近期狀況絕佳的梅爾頓（De'Anthony Melton）確定缺陣。
巴特勒一切安好 預計出戰老東家
日前在對陣夏洛特黃蜂隊比賽中，明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在開賽前突然因「個人原因」臨時退賽，一度引發球迷與媒體的擔憂與猜測。不過，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後迅速澄清，表示總經理鄧利維（Mike Dunleavy）已確認「一切安好」。
最新傷兵報告顯示，巴特勒並未出現在名單中，確認將於週一出戰，對決他的老東家熱火隊。現年36歲的巴特勒本季出賽37場，場均貢獻20.1分、5.6籃板與4.9助攻，近期更是狀態火熱，過去5場比賽場均高達22.8分，他的歸隊將為勇士戰力提供重要支援。
梅爾頓左膝管理 理查德、希爾德獲更多空間
相較於巴特勒的歸隊，近期表現極度搶眼的後衛梅爾頓則確定缺席。由於勇士隊正處於主場背靠背（Back-to-back）賽程的第一天，球團出於「左膝傷病管理」考量，決定讓梅爾頓輪休。
梅爾頓在昨日擊敗黃蜂的比賽中才剛攻下賽季新高的24分。然而，他在去年曾接受ACL韌帶手術，目前仍處於保護期間，尚未獲准參加背靠背的連打賽程。梅爾頓預計將在周三對陣多倫多暴龍隊的比賽中復出。在他缺席期間，新秀理查德（Will Richard）、防守悍將裴頓（Gary Payton II）以及神射手希爾德（Buddy Hield）預計將獲得更多上場時間。
目前勇士隊戰績24勝19負，位居西區第八，近15場比賽強勢拿下11勝。隨著巴特勒回歸並與柯瑞（Stephen Curry）聯手，勇士希望在這次漫長的連續主場賽事中繼續衝刺排名。
消息來源：CBS
