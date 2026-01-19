月底省錢靠速食優惠吧！根據麥當勞APP，全新「麥當勞買一送一」本周7大優惠券來了，金選美式咖啡買一送一，買早餐免費送薯餅、買超值全餐送蘋果派或玉米湯，消費滿額免費送中薯；摩斯漢堡表示，今年開賣精選咖啡、還引進台灣精品「阿里山咖啡」，周二咖啡日「早餐＋咖啡」套餐優惠菜單也開吃。
麥當勞：買一送一！中薯、玉米湯免費吃 本周7大優惠券
麥當勞表示，本周最新「麥當勞買一送一」APP全球版門市限定7大優惠券：
即日起至1月22日，
單筆消費滿100元「免費送中薯」；
即日起至1月25日，
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點經典滿福系列（含蕈菇系列）「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
買指定超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、
買指定超值全餐「免費送蘋果派」、
買指定超值全餐「免費送小杯玉米湯」。
摩斯漢堡：台灣精品「阿里山咖啡」開賣！周二咖啡日「早餐＋咖啡」套餐優惠
摩斯漢堡表示，今年限定門市全新推出年度「精選咖啡系列」，嚴選多產區咖啡豆，透過專業風味評鑑與精準調配，呈現柑橘調性明亮的果香，喝得到溫潤口感、尾韻還散發自然甜香，整體細緻濃醇。
摩斯「精選咖啡」中杯60元、大杯70元，搭配早餐套餐享中杯45元、大杯55元優惠價；「精選拿鐵咖啡」中杯80元、大杯90元，搭配早餐套餐享中杯65元、大杯75元優惠價。
同步引進台灣精品「阿里山咖啡」，選用台灣首家取得雨林聯盟認證、位於嘉義阿里山樂野部落的YUYUPAS瑪翡咖啡莊園咖啡豆，採水洗處理法，酸質清新柔和、甜感深邃純淨，明顯麥芽香氣交織成熟柑橘、榛果與紅糖調性，尾韻雅緻悠長。
摩斯「阿里山咖啡」單杯150元，搭配早餐套餐優惠價135元，於桃園機場及高鐵沿線指定門市限店販售。
即日起至3月31日，摩斯漢堡「週二咖啡日」專屬優惠活動，早餐飲品與摩斯咖啡可加價升級為拿鐵咖啡、精選咖啡系列、可可拿鐵咖啡、豆奶系列或耶加雪菲；「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價89元（原價105元），同一套餐加購「方塊薯餅」優惠價109元（原價135元）；大杯摩斯咖啡優惠價49元（原價60元）、「加10元升級」大杯精選咖啡優惠價59元（原價70元）。
資料來源：麥當勞、摩斯漢堡
