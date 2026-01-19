我是廣告 請繼續往下閱讀

中職富邦悍將明星外野手申皓瑋，趕在2026年開訓以前完成人生大事，他先是在個人IG限時動態轉發多則求婚影片，昨日則正式轉發貼文，向外界宣布與交往815天、擁有10萬粉絲的網紅女友「SHUANG SHUANG」求婚成功，未婚妻於貼文中甜蜜寫下，「在這平凡的一天被賦予了意義，讓我感受到滿滿的愛和幸福」昨日最早是台鋼雄鷹21歲小將黃劼希的IG限時動態中，拍到申皓瑋已向交往中的網紅女友「SHUANG SHUANG」求婚成功，在精心準備的浪漫環境下，兩人甜蜜互動，女方也戴上戒指，後續申皓瑋也開始轉發好友們的限動證實此事。稍早申皓瑋在個人IG上轉發未婚妻被求婚的貼文，等同向外界公開喜訊，「SHUANG SHUANG」在貼文中寫下：「在這平凡的一天被賦予了意義，讓我感受到滿滿的愛和幸福。感謝100%的驚喜和感動，感謝到場的親朋好友們們到場見證這重要的時刻，愛你們。也祝我們永遠幸福。」現年28歲的申皓瑋2016年以破高中生野手紀錄的520萬元簽約金進入中職，早年出賽、成績都不穩定，但上季打出生涯年，雖因傷僅出賽83場，就打出生涯新高的2成89打擊率，另添9轟、31分打點，多項進攻數據都寫下生涯最佳，如今更趕在富邦悍將開訓前，完成人生大事。