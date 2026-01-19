我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化鹿港分局近日爆發內部爭議！有網友在社群平台質疑「為何某位女警可頻繁進出並留宿所長寢室？」，網友更指出由於該處與同仁休息區相鄰，此舉已造成內部困擾。對此，儘管分局調查後澄清，兩位當事人實為穩定交往多年且論及婚嫁的情侶，並未涉及不倫或違法情事，但仍坦言此舉確實觀感不佳且有損機關形象。目前警方已對該名所長予以嚴正告誡，後續將待詳細報告出爐後，將進一步研議是否給予處分。爆料者在臉書粉專上質疑「大佛縣（彰化縣）警察局媽祖（鹿港）分局某女警，為何可以隨意出入所長寢室又住在裡面？高層不介入處理嗎？」，爆料者更不滿地指出「所長寢室跟同仁寢室在同樓層，這樣出入造成很大困擾」。貼文曝光後在引發熱烈討論，網友們的反應兩極，部分聲音採取嘲諷立場，質疑女警難道沒有自己的寢室，甚至揶揄是否是有案件需要「深入調查」，感嘆警紀操守堪慮。然而，另一派意見則抱持較寬容的態度，認為若雙方皆未婚，爆料者的動機或許只是出於追求不成而眼紅，甚至有人幽默緩頰，笑稱可能只是去借個廁所，不解為何要如此困擾。針對這起內部風波，鹿港分局澄清，該名所長與女警確實為正式交往的情侶，兩人不僅穩定交往多年，雙方家長也早已見過面，目前已進入論及婚嫁的階段，並未涉及不倫戀或婚外情等違法情事。對此，分局也坦言，由於辦公廳舍屬於公共空間，且所長寢室與其他同仁的休息區域相鄰，女警頻繁進出甚至留宿的行為，確實有損機關形象及內部觀感。分局進一步指出，已對該名所長嚴正告誡，要求嚴禁類似情況再發生，同時也會深入調查事件細節，後續將待詳細報告出爐後，將進一步研議是否給予處分。