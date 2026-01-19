本周天氣將出現一段明顯降溫，強烈大陸冷氣團今（19）日晚上逐漸南下，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波南下的強烈冷氣團，整體強度「相當接近寒流等級」，周三深夜（1月21日）預估台北、台中都有10度低溫，竹苗以南空曠區域更是可能出現6至8度或以下的極端低溫。
冷氣團強度逼近寒流 周三深夜最冷
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天即將南下的強烈大陸冷氣團，整體強度相當接近寒流等級，北台灣因為水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，「這一波屬於冷得很有感的類型」，歐洲模式在周三深夜溫度分布上，台北10度、台中10度、台南12度、高雄14度、宜蘭11度、花蓮14度。
3000公尺以上高山會下雪 北台灣周末前很濕冷
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提及，由於這波強烈冷氣團水氣較多，在和低溫條件配合下，中部、北部海拔3000公尺以上的高山都會有降雪機會。氣象專家賈新興則說明，明天至周四（1月20日至1月22日）桃園以北、宜蘭有局部雨，花東、南投以南山區有零星短暫雨。
周五（1月23日）北海岸、基隆、東北角、宜花東有零星短暫雨，午後台中以南山區、屏東也有零星短暫雨，周末兩天（1月24日至1月25日），北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、賈新興YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天即將南下的強烈大陸冷氣團，整體強度相當接近寒流等級，北台灣因為水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，「這一波屬於冷得很有感的類型」，歐洲模式在周三深夜溫度分布上，台北10度、台中10度、台南12度、高雄14度、宜蘭11度、花蓮14度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提及，由於這波強烈冷氣團水氣較多，在和低溫條件配合下，中部、北部海拔3000公尺以上的高山都會有降雪機會。氣象專家賈新興則說明，明天至周四（1月20日至1月22日）桃園以北、宜蘭有局部雨，花東、南投以南山區有零星短暫雨。
周五（1月23日）北海岸、基隆、東北角、宜花東有零星短暫雨，午後台中以南山區、屏東也有零星短暫雨，周末兩天（1月24日至1月25日），北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。