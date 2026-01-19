我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，更祭出「大絕」，宣布將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受媒體訪問時，透露美國必須取得格陵蘭的原因，並稱「歐洲人終究會醒悟的」。貝森特18日接受美媒NBC新聞節目《與媒體見面》（Meet the Press）專訪指出，取得格陵蘭的所有權，是美國與俄羅斯、中國地緣政治博弈中的關鍵一步。貝森特指責歐洲在面對俄羅斯或中國侵略時的「軟弱」，並表示：「我們是世界上最強大的國家。歐洲人表現出的是軟弱，而美國展現的是力量。」川普17日表示，將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的進口商品徵收10%的關稅；若未能達成收購領土的協議，該稅率將在6月1日調升至25%。隨著川普宣布加徵關稅使得與歐盟的緊張局勢升級，貝森特稱他相信歐洲領導人最終會對美國掌控格陵蘭的想法「轉彎」。他說：「我相信歐洲人會明白，這對格陵蘭、對歐洲以及對美國都是最好的安排。」川普此前曾宣稱美國將「以某種方式」得到格陵蘭。當被問及軍事行動是否仍在考慮範圍內時，貝森特表示他「尚未就此與總統討論」。貝森特再三強調，川普認為格陵蘭若不是美國一部分，將不可能提升安全。俄羅斯進軍克里米亞、烏克蘭都有證據能夠證明。他表示，大家都看到歐洲無法對付俄羅斯，烏克蘭戰爭根本不該發生。現在美國必須出面解決，而川普就是為了預防俄羅斯與中國奪下格陵蘭，所以現在才要對格陵蘭採取戰略行動。