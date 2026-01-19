我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊今（19）日在主場迎戰西區墊底的紐奧良鵜鶘隊。雖然當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）全場投籃手感欠佳，但他仍在此役達成了個人職業生涯的重要里程碑。他在比賽第四節以一次後仰跳投命中，生涯總得分來到「31562分」正式超越傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki），獨居NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史得分榜第6位。終場火箭以118：110擊敗鵜鶘，成功報了本季首度對戰落敗的一箭之仇。在本場比賽前，杜蘭特與諾威斯基的差距僅在咫尺。第四節當他拿下本場第17分後，生涯總得分來到31561分，正式超越諾威斯基的31560分。這也是杜蘭特繼本月早些時候超越張伯倫（Wilt Chamberlain）後，再度提升歷史排名。目前杜蘭特距離歷史第5名的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的32292分還差約731分。若以杜蘭特目前場均約26.3分的進度推算，只要保持健康，他極有望在本賽季結束前超越喬丹，躋身歷史前五大得分王之列。目前在現役球員中，杜蘭特的總得分僅次於湖人巨星詹姆斯（LeBron James）。儘管杜蘭特今日手感不佳，全場18投僅5中，但他仍貢獻了18分、6籃板及8助攻，在組織端發揮影響力。火箭隊能守住勝果，主要歸功於年輕球員的爆發。前鋒小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）上半場便攻下22分，全場繳出32分的傲人成績。此外，中鋒申京（Alperen Sengun）全場貢獻21分、8籃板與4助攻，並完成5次抄截，成功限制住鵜鶘核心威廉森（Zion Williamson）的發揮；阿門湯普森（Amen Thompson）則交出20分、8籃板、6助攻的全能數據。遺憾的是，老將亞當斯（Steven Adams）在末節重傷離場，傷情仍有待後續評估。鵜鶘隊此役敗北後，戰績跌至10勝34敗，持續在西區墊底。即便威廉森休賽期成功減重，但在面對火箭隊申京與亞當斯的雙塔陣容時，切入破壞力大打折扣，全場僅得19分。鵜鶘在防守端也無法阻止火箭隊多點開花的攻勢，吞下近期苦澀的連敗。火箭隊在完成這場復仇戰後，將迎來四天三戰的艱難賽程，預計將連續對陣馬刺、76人與活塞，這將是考驗球隊體能與意志力的關鍵節點。1、LeBron James：42703分（現役）2、Kareem Abdul-Jabbar：38387分3、Karl Malone：36928分4、Kobe Bryant：33643分5、Michael Jordan：32292分6、Kevin Durant：31562分（現役）7、Dirk Nowitzki：31560分