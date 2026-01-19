我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓演藝圈最強星二代近況更新掀起討論，演員李多寅近日透過IG罕見曬出女兒萌照，慶祝老公李昇基39歲生日，照片一曝光立刻被網友狂刷「暴風成長」。加上李昇基去年底登上SBS綜藝節目《我家的熊孩子》，首度公開女兒聽歌搖擺、跟著節奏跳舞的影片，小小身影卻存在感爆棚，李昇基還透露女兒的長相「一半像爸爸、一半像媽媽」，讓外界很關注這對銀色夫妻的育兒日常。李多寅在IG寫下「Happy Birthday Daddy」，公開女兒為爸爸慶生的可愛瞬間，照片中，李昇基與女兒看著蛋糕，孩子專心望著蠟燭，小巧身影萌度破表，讓不少粉絲感嘆時間過好快，2024年才出生的小寶寶已經長這麼高，被形容是標準的「暴風成長」。事實上，李昇基先前就曾在SBS綜藝節目《我家的熊孩子》中分享育兒日常，聊到女兒的長相變化時直言：「剛出生的時候完全像我。」他笑說小孩的臉真的變得很快，「一個禮拜就變一次」，現在下半臉像自己，不只酒窩，連笑起來的感覺都一模一樣；至於鼻子以上則幾乎複製媽媽，耳朵的形狀也跟李多寅一模一樣，形容女兒是標準的「一半像爸、一半像媽」。談到當爸爸後的心境，李昇基也流露滿滿父愛，坦言外貌好看當然加分，但真的有了孩子之後，「外貌其實一點都不重要」，語氣裡全是寵溺。該集節目中，他也首度公開女兒的影片，過去只透過個人平台分享背影的他，這次直接介紹女兒聽得懂自己新歌、還會跟著音樂扭動屁股跳舞的畫面，讓張根碩與李洪基看得滿臉羨慕，現場笑聲不斷。李昇基跟李多寅是在2022年5月爆出祕密交往1年，消息傳開後2人大方認愛，南韓第一狗仔《Dispatch》同時曝光7張李昇基與李多寅約會、帶她見家長的照片，李昇基甚至為了女友改宗教，目前是虔誠的佛教徒。2023年4月，李昇基跟李多寅在首爾帕納斯洲際酒店舉辦婚宴，光是場地就花上破億韓元，賓客700多人超壯觀，半個演藝圈的人都到場獻祝福。婚後10個月，他們的女兒於2024年2月5日出生，目前2歲。