我是廣告 請繼續往下閱讀

臺大醫院有位心血管名醫的助理，涉嫌以台大醫院接國科會計畫的幌子招搖撞騙，購買iPhone等3C產品共493萬4040元卻不付帳，甚至盜用同事的證件作保。這名助理連朋友都不放過，謊稱自己有電信公司的門路，可用優惠價買到蘋果手機，騙朋友匯款81萬5690元但並未出貨；她還冒名馬偕醫院向旅行社訂機票再轉賣給網友，獲利6萬4200元，總計詐騙所得為581萬3930元，台北地檢署今日偵結，以詐欺取財、偽造私文書、違法蒐集利用個資等罪嫌起訴。檢方調查，45歲蔡姓女子曾擔任台大醫院內科部高姓醫師的研究助理，她從2021年12月起，聲稱台大有國科會計畫、老闆委託她買手機和電腦，要求廠商出貨並開台大醫院的統編。廠商信以為真，從2021年12月到2023年4月陸續交付iPhone、Apple Watch等產品，蔡姓女子從未付錢，還搬出媽媽當擋箭牌，謊稱貨款被媽媽侵占，並一人分飾三角，以「臺大醫院-米可」、「臺大醫院-Ivy」兩人的名義告知廠商，國科會採購計畫後續由李姓同事負責。蔡姓女子為取信廠商，擅自利用李姓同事的身分證影本、還冒名同事蓋章，簽立借款契約書交給廠商作擔保，她騙到手的iPhone等產品總價值493萬4040元。蔡姓女子還利用台大醫院的名義，向一家電腦公司採購電腦、彩色墨水、碎紙機等辦公設備，並偽造「台大醫院內科部收訖章」的印章蓋在訂購單上。電腦公司交貨之後始終沒收到貨款，老闆拿訂購單直接去台大醫院詢問才知上當，報案處理，蔡姓女子偽刻印章的部分由北檢偵結，詐騙電腦公司則由士林地檢署偵辦中。北檢還接獲台大醫院及其他被害人提告：蔡姓女子的友人誤信她有電信公司的管道可低價購得蘋果手機，匯款81萬5690元但什麼都沒拿到；一名旅行社業務控訴，蔡姓女子藉口馬偕醫院有個「急重症及加護病房轉診品質計畫」的需求，委託她訂購4張價值共10萬元的大阪來回機票，蔡姓女子卻一直賴帳，後來只付1萬元，檢察官發現，原來蔡姓女子將機票的訂位憑證轉售網友，賺了6萬4200元。檢方認為，蔡姓女子冒用台大醫院名義，向多名被害人訂立契約、詐取財物，涉犯《刑法》的詐欺取財、行使偽造私文書、偽造印章以及《個人資料保護法》的違法搜利用個人資料等罪嫌，依法提起公訴。聘用蔡姓女子的台大醫院高姓醫師是心血管權威，也是台大醫學院教授，曾有媒體報導他治病精準、效率超高，最多1天跑8台手術；高姓醫師擅於冠狀動脈全閉塞與頸動脈全閉塞的介入治療技術，每年要飛國外幾十次示範講解手術。