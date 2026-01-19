我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前拋出營養午餐免費等政策，諸多縣市跟進。不過，民眾黨前主席柯文哲認為，這是在騙選票。而新北市長侯友宜呼籲中央提出統一政策，避免各縣市出現落差。教育部長鄭英耀表示，「不認為地方是不是一定騙選票，因為這個這我沒證據。」但營養午餐屬於地方權責，需要中央協助也樂於配合。鄭英耀今（19）日出席教文委員會「營養午餐專題報告」。會前接受媒體聯訪時表示，侯友宜市長相當關心學生營養午餐是否能吃得健康安全，這個立場和中央相同，包括過去中央、地方持續推動「三章1Q」的制度，所有食材在地、新鮮且可溯源是一樣的。鄭英耀指出，營養午餐中央、地方如何共同合作，不會因為財劃法而改變，教育部的態度是一致的，不過，也因為地方制度法規範中，營養午餐屬於地方權責，因此會尊重地方自治，同時若需要中央協助，會樂於配合協助進行更專業的把關。不過，柯文哲認為免費營養午餐的政策是「騙選票」。鄭英耀強調，「我不認為地方是不是一定騙選票，因為這個我沒證據。」他重申，從教育部的立場，這是地方自治事宜，由地方負責推動，給予尊重。鄭英耀指出，教育部要確保的是協同營養午餐在食安、衛生上有助於學生身心發展，才是我們所在乎的。