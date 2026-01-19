我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美回台後，預告針對1.25兆國防特別預算條例，將自提黨版，國民黨也傳出將跟進自提黨版。對此，國防部長顧立雄今（19）日回應，因為國防部的條例都是依照敵情、作戰需求討論之後，所提出來的整體性規劃，「如果要做修正，也在當中討論修正就可以，沒有其他版本的必要性。」立法院外交國防委員會今天召開秘密會議，邀請顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備詢。會前媒體詢問，針對1.25兆軍購特別預算，除美方軍售的3500億左右的項目外，還包含了美方可能會出售「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）、「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS），以及國內自製的弓四飛彈跟劍二飛彈？顧立雄回應，這些跟美方之間的這些軍購項目，在美方知會國會前，國防部沒有辦法對外公開。今天之所以要採取機密專報，其實應該要等到條例付委之後，委員會再來安排專報，但現在因為條例都還沒有付委，所以特地跟王定宇商量，是不是為了跟朝野進行溝通，請王來安排秘密專報，相關內容就會跟委員會做一個比較詳盡的報告。顧立雄說，國防部希望條例能夠儘速付委；事實上國防部之前就已經請很多同仁陸續跟很多委員進行溝通，那如果要進行進一步的溝通，不管是安排今天的秘密專報，也希望後續付委進入委員會後，委員有任何的問題，如果不能公開就以秘密專報來處理，可以公開就以公開的方式來跟各位做個報告。針對1.25兆軍購特別條例，國民黨、民眾黨團研擬自提版本，顧立雄說，因為國防部的條例都是依照敵情、作戰需求討論之後，所提出來的整體性規劃，還是希望如果朝野政黨有任何意見的話，都在這個條例裡面進行討論，如果要做修正，也在當中討論修正就可以，沒有其他版本的必要性。