▲超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）超越傳奇球星「德制坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki），升至 NBA 歷史得分榜第6位。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭隊（Houston Rockets）超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）在今（19）日的主場賽事中，再次於籃球史冊留下姓名。杜蘭特在對陣紐奧良鵜鶘隊的比賽第四節，以一記罰球拿下單場第17分，生涯總得分正式達到31561分，超越傳奇球星「德制坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki），升至NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史得分榜第6位。賽後，現場大螢幕播放了來自諾威斯基的驚喜致敬影片，令全場氣氛達到最高潮。在賽後的致敬影片中，諾威斯基大方讚美這位後輩，稱杜蘭特是「這項運動史上見過最純粹、最流暢的得分手之一」。諾威斯基感性地表示：「真的沒有任何方法可以阻止他。看他打球是一件不可思議的事情。」杜蘭特在場邊專注地觀看了這段致敬影片，並對這位昔日對手的讚美致以高度敬意。值得一提的是，杜蘭特今日在追平諾威斯基得分紀錄的那一球，特別選用了諾威斯基標誌性的「金雞獨立」後仰跳投，向這位達拉斯小牛隊傳奇致敬，追平了後者保持的31560分紀錄。「這對我來說意義重大，」現年37歲、正值生涯第18個賽季的杜蘭特在賽後受訪時說道。「Dirk是我一直仰慕的人，我曾與他同場競技，每天都在觀察他的打法。我非常感激能躋身傳奇之列。能在主場完成這項成就感覺棒極了，感謝看台上每個人給予我的愛與支持。」杜蘭特此役全場攻下18分，助火箭以119：110擊敗鵜鶘。目前他在 NBA 歷史總得分榜上排名第6，也是僅次於詹姆斯（LeBron James）之外，現役球員中得分最高的人。隨著超越諾威斯基，杜蘭特的下一個挑戰目標將是排名第5位的邁克爾·喬丹（Michael Jordan），其生涯總得分為32292分。杜蘭特本季場均仍能貢獻26.3分，投籃命中率高達51.6%（三分命中率40.4%），維持著極高的競技水準。杜蘭特曾在去年9月表示，他尚未為自己的職業生涯設限：「我每天依然熱衷於走進健身房，享受變得更好的磨練。我希望自己能打到40多歲。」