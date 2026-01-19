我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市今（19）日上午驚傳重大火警，桃園火車站前、緊鄰NOVA大樓一帶突然竄出大量濃煙，黑煙直衝高空，遠處清晰可見，畫面相當驚悚，引發民眾恐慌並湧入大量報案電話。桃園市消防局表示，今天上午7時11分接獲通報，起火地點疑似位於大同路連通復興路一帶的店家，初步研判火源來自小吃街，起火點疑在2樓。由於現場鄰近桃園火車站、百貨公司、酒店及住宅密集區，消防局不敢大意，隨即派遣第一大隊三民分隊等人車前往搶救，並由三民分隊洪泳竹小隊長擔任現場指揮官。消防局指出，考量火場位置敏感、周邊人潮密集，加上火勢一度猛烈，該案列為「2級火警」處理。現場合計出動消防人員57名、消防車24輛、救護車3輛，全力佈線灌救，主要火勢已於上午7時51分獲得控制並撲滅。初步統計，燃燒面積約10平方公尺，所幸截至目前未傳出人員傷亡。至於實際財物損失及詳細起火原因，仍待火勢完全熄滅後，由消防局火災調查科進一步釐清。