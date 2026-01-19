我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人正面臨一個極度尷尬且危險的處境。這支球隊雖然成功引進唐西奇（Luka Doncic），但代價卻是慘痛的。為了修正當年威斯布魯克（Russell Westbrook）交易案的錯誤，以及完成引進唐西奇的驚天交易，湖人的選秀資產庫幾乎被掏空。更糟的是，球隊在選秀會上的投資也宣告失敗意味著湖人手中幾乎沒有年輕潛力股可以作為交易包裹，在這種絕境下，湖人正試圖複製鳳凰城太陽去年的操作模式，將一枚未來的高價值、無保護首輪籤，拆換成多枚價值較低的首輪籤。太陽隊曾將一枚無保護的2031年首輪籤送往猶他爵士，換回了2025、2027與2029年的首輪籤（分別來自騎士、灰狼與爵士中最差順位）。這種「以一換多」的策略，正好符合湖人籃球事務部總裁佩林卡（Rob Pelinka）最愛說的「選擇性」。有了這些較低順位的首輪籤，湖人才能在交易市場上重新獲得談判的籌碼，圍繞唐西奇進行補強。但問題在於，誰願意陪湖人玩這場遊戲？環顧聯盟，擁有大量選秀權且願意配合的球隊屈指可數。經過盤點，目前僅有少數幾支球隊符合邏輯。如果佩林卡是認真的，他應該每天打電話給奧克拉荷馬雷霆。雷霆在未來兩年擁有高達8枚首輪籤，是聯盟最大的軍火庫。雖然雷霆手中的快艇與76人籤價值極高，不太可能放出，但他們手中握有丹佛金塊2027年與2029年首輪籤。考慮到約基奇（Nikola Jokic）仍在巔峰，這兩枚籤的順位預期不會太高。湖人送出無保護的2032年首輪籤，換取雷霆手中的金塊2027、2029年首輪籤，外加一枚雷霆自己的首輪籤，這或許是雙方都能接受的價碼。布魯克林籃網是另一個潛在選項，儘管他們的重建方向令人困惑。籃網手中握有大量來自紐約尼克的2027、2029與2031年首輪籤，這些籤預期都會落在首輪後段。此外，若籃網在本季或暑假交易掉「MPJ」波特（Michael Porter Jr.），勢必還能回收更多首輪籤。對於這支正在囤積資產的球隊來說，用多枚後段籤換取湖人未來可能的高順位籤，考慮到那時唐西奇時代可能已過，這將是一個合理的賭注。剩下的選項僅剩聖安東尼奧馬刺與猶他爵士，但難度極高。馬刺擁有豐富的資產，包含波士頓塞爾提克的2028年首輪籤，以及達拉斯與明尼蘇達在2030年的首輪互換權。只要韋文班亞瑪（Victor Wembanyama）健康，馬刺或許有自信送出自己的籤來賭湖人的未來，但這需要極高的談判手腕。至於爵士隊，與總管安吉（Danny Ainge）談判向來是場惡夢。雖然他們是這類交易的開創者，且手握克里夫蘭騎士的2028與2029年首輪資產，但安吉是否願意資助同在西區的湖人，仍是大問號。湖人「一換多」這條路並不好走，但在現有陣容無力爭冠、資產又枯竭的情況下，這或許是湖人想要在唐西奇時代突圍的唯一解方。