我是廣告 請繼續往下閱讀

違規傷病狀況 水痘、癲癇開備用試場

學測考試進入最後一天，今（19）日早上第一科考數學B。大考中心表示，數學B計算量較少，難易度適中，並且對高分組考生具有鑑別度；題目新穎並且生活化，包含飲料甜度稀釋、買彩券投注金額、買福袋等。大考中心顧問沈青嵩指出，試題取材生活化，如第5題計算購買公益彩券的投注金額、第6題領海基線、第7題購買福袋、第10題蒐集昆蟲數據、第11題立燈燈罩、第12題飲料甜度稀釋、第15題健康檢查、第18-20題星軌照片，彰顯數學在日常生活與不同領域的廣泛應用。另，混合題融入天文科普，以「星軌」入題並結合直線與圓方程式、平面向量等概念。數學B本次試卷計算量較少。沈青嵩說，本次著重考生的邏輯推理能力，部分試題解法多元，如第3題可以線性組合直接寫出反方陣，或藉由矩陣運算求解；第5題可以利用指數概念，或逐步完成表格亦可找出答案。本次試卷有3題數學B專屬題目，包含第4題地球經緯線、第11題圓錐曲線與第17題單點透視法。沈青嵩說，試題設計循序漸進，具有引導效果。例如:第9題引導注意不等式解區間、第12題引導利用等比數列估計數值大小、第18-20題引導觀察北極點在坐標平面上的位置。沈青嵩指出，題目新穎，但多數試題會在題幹、選項設計上給予適當引導。各大題的布題難易度，均由易而難，且難易試題皆有，全卷難易適中。易題例如第1、2、3、13、18題，能鼓勵考生下筆作答；難題例如第7、12題，需要讀讀懂符號與處理未知數，第17題則需整合不同單元所學的概念，才能找出答案，對高分組考生具鑑別力。大考中心主任張新仁指出，數學B缺考率4.11% ，低於去年4.3%；有6位突發傷病考生，包含跌倒、咳嗽、水痘、癲癇等，因此開備用試場。學測截至目前共有153件突發傷病。另外，學測第二天違規狀況共222件，其中沒有帶有效證件仍為最常見違規有105件；第二多為手機沒有完全關機（40件）；第三為考試結束鈴響未聽只作答（36件）。