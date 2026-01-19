我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天清晨62歲鄭男駕駛「星之卡比」粉紅色保時捷，右轉時不慎撞上直行的機車女騎士。（圖／民眾提供）

高雄市前鎮區發生一起「顯眼」車禍！今日清晨6時許，一名62歲男子駕駛「星之卡比」圖樣的粉紅色保時捷，在中華五路右轉正勤路時，不慎撞上直行的女騎士，導致她噴飛10多公尺、手腳多處擦挫傷，還好送醫治療後並無生命危險，警方初步研判是保時捷駕駛未依標誌指示行駛，而雙方無酒駕情勢，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待調查釐清。據了解，今天清晨6時許，一名62歲的鄭姓男子駕駛著一輛貼有「星之卡比」圖樣、外觀相當搶眼的粉紅色保時捷，在沿著中華五路南往北行駛途中，於右轉進入正勤路口時，不慎撞上當時正由陳姓女子駕駛的直行機車。劇烈的撞擊力道導致37歲的陳女當場噴飛，並在地面滑行了10多公尺，場面十分驚險。鄭男在肇事後隨即下車，焦急地跑步上前關切陳女傷勢，並迅速通報醫護人員到場支援。經初步檢視，陳女全身手腳有多處擦挫傷，所幸被緊急送醫救治後並無生命危險。警方表示，駕駛、騎士皆無酒精反應，排除酒駕肇事的可能性。初步判斷事故主因是駕駛粉色保時捷的鄭姓男子未依交通標誌指示行駛，才導致車禍發生；至於確切的肇事責任歸屬與賠償比例，目前已由交通大隊接手，待進一步的鑑定與後續分析研判。