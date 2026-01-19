我是廣告 請繼續往下閱讀

在今日（18日）於聯合中心（United Center）舉行的例行賽中，芝加哥公牛隊火力全開，全場轟入20記三分球，最終以124：102輕取布魯克林籃網隊，成功在這次的主客場背靠背對決中扳回一城。而籃網隊在賽前決定讓頭號得分手小波特（Michael Porter Jr.）輪休，導致球隊進攻完全失靈，慘遭對手血洗。本場比賽最大的新聞點在於籃網隊的調度。場均貢獻25.8分的小波特（Michael Porter Jr.），在上週五絕殺公牛後，今日被球隊列入輪休名單（DNP-Rest）。失去這位聯盟頂尖得分手的籃網，進攻端顯得雜亂無章，全場雖有6人得分上雙，但最高分僅是替補新秀特拉奧雷（Nolan Traore）的16分。這場大敗也引發了媒體的熱議，不少評論指出，缺少小波特後的籃網在進攻端毫無競爭力，這反而讓小波特的個人市場價值在交易截止日前持續攀升。公牛隊方面則打出了一場團隊籃球的典範，全隊投籃命中率高達52.1%，並傳出驚人的41次助攻。控衛懷特（Coby White）表現最為神勇，全場攻下24分，並投進本季個人新高的7顆三分球；多蘇穆（Ayo Dosunmu）也從替補席貢獻19分。公牛內線核心武切維奇（Nikola Vucevic）持續穩定輸出，繳出17分、11籃板及6助攻的雙十成績單；新秀布澤里斯（Matas Buzelis）也有17分的表現。公牛隊從第一節末段發動一波 10-0 的攻勢後便接管比賽，領先分差在下半場多維持在20分以上。值得一提的是，本場比賽開打前，幾英里外的軍人球場（Soldier Field）正進行著 NFL 國聯分區季後賽，由洛杉磯公羊對決芝加哥熊。雖然聯合中心開賽時有不少空位，但當螢幕播放熊隊達陣的重播時，全場公牛球迷爆發出熱烈掌聲。公牛主帥多諾萬（Billy Donovan）賽後也表示：「在這種充滿能量的夜晚贏球，對球隊士氣是大振。」籃網隊在輸掉此役後，過去11場比賽已吞下9敗，排名持續下滑。公牛隊則透過這場大勝重新找回進攻節奏，準備迎接接下來的客場挑戰。