▲澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會舉辦「當我們童在一起，為幸福充值」暖心手作活動。（圖／記者陳美嘉攝）

▲董事長呂金發參與「當我們童在一起，為幸福充值」暖心手作活動。（圖／記者陳美嘉攝）

泰嘉開發一年一度尾牙盛會於澎湖舉辦。董事長呂金發表示，今年再度回到深愛的故鄉澎湖，盛大舉辦尾牙，一方面是泰嘉用實際行動支持澎湖的觀光、一方面也是透過公益慈善，助學資源、組織義診、企業 ESG 理念等多方面計劃的檢視與投入，思考著怎樣可以為澎湖帶來更好的發展。呂金發指出，今年尾牙除了犒賞泰嘉同仁一整年的辛勞，也邀請「澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會」贊助的大小朋友一同歡聚。並以「2026嘉的世界，未來同行」為主題，為過去一年的努力與品牌升級成果喝采，迎向馬年啟新程、開新局。近3年來，泰嘉開發為澎湖注入超過「8 位數」的公益活水。其中，幫助國中小弱勢家庭學童，提供「安心扶助金」、「安心助學金」等，兼顧「扶弱」與「拔尖」。更與北醫「楓杏醫療服務隊」一起深入澎湖各個社區、巡迴義診與衛教宣導，同時也辦理國中小醫學營隊，啟發當地學生對醫學或醫療相關領域的興趣，創造更多人生的選擇。尾牙宴上，董事長呂金發和員工同仁分享著「回家 / 回嘉」的心情，也特別回顧2025年品牌升級的亮眼成果：定位「一切飯店級，世界跟我走」的全新品牌意識；迎接台南「璞日」，與「水星光」的相繼落成。在太普高事業體方面，本業於去年成功研發環保版產品，並已順利拓展至巴西及美國市場，展現研發實力與國際競爭力。為因應未來市場持續成長的需求，亦規劃於今年擴增全新產線。海外布局方面，於日本熊本市中心開發約 1,000 坪酒店式公寓也將在今年四月正式動工，全案規劃 177 戶，總投資金額達新台幣 20 億元，同時，在菊陽町台積電熊本廠附近規劃 5,000 多坪複合式住宅案，比肩日本精工印象，開拓高端住宅新市場；以及高雄「泰嘉一央清」建案開案，將泰嘉台南九份子築城、細細打磨的精品生活規格帶回高雄，為文化中心特區帶來嶄新天際視野。呂金發指出，這些飯店級、世界級的建築計劃，造就泰嘉的企業升級與品牌突破，讓建築進階承載更多對生活體驗、美感極致追求的心之所向，更持續在售服精進努力、盡善盡美，期許給每位泰嘉住戶最佳的居住體驗，或面向廣大消費者，提供住得更好的最「嘉」選擇。