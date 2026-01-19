加熱菸入境免稅限制放寬至200支！財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的「指定菸品200支（1條）免稅」，政策於今年2月1日正式上路，不過政策僅限衛福部核定的指定菸品，若違規攜帶從國外買的電子煙、加熱菸相關產品或元件，仍可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。

加熱菸、紙菸同步　入境200支免稅

加熱菸從2025年10月11日起陸續在全台上市，財政部表示，不過加熱菸尚未能開放入境，僅傳統捲菸享有200支免稅規定，考量農曆年節期間入境人潮明顯增加，加熱菸入境免稅制度，新增明訂年滿20歲入境旅客，可攜帶經核定的指定菸品200支免稅，與傳統捲菸規定一致。

▲目前尚無加熱菸商品通過國健署的「健康風險評估」，因此使用、販售都屬於違法行為。（圖／記者林志怡攝）
▲加熱菸入境免稅制度，新增明訂年滿20歲入境旅客，可攜帶經核定的指定菸品200支免稅。（圖／NOWNEWS資料照）
加熱菸新制2/1上路　但只能在國內買

財政部說明，這次修正內容同步涵蓋民航機及船舶服務人員，允許「免稅攜帶上限為5小包（每包20支）」，同樣於2026年2月1日生效。此外，離島免稅商店規定中，財政部預估修改，未來旅客從離島免稅購物商店購買經衛福部核定的指定菸品，攜帶出離島至台灣本島、其他離島、中國或其他國家時，適用每人每次200支免稅上限。

國健署菸害防制組組長羅素英則提醒，雖然加熱菸入境免稅制度將上路，不過入境旅客「依舊不能從其它國家攜帶『加熱菸和組合元件』進入台灣」，只能在台灣（含離島免稅店）買合法通過的產品，因為目前其他國家「沒有台灣通過的相同品項和組合元件」，若違規攜帶從國外買的電子煙、加熱菸相關產品或元件，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。

加熱菸入境免稅重點懶人包

📌年滿20歲的入境旅客，可免稅攜帶經衛福部核准的指定菸品，數量上限為200支。

📌增訂民航機與船舶服務人員同樣可免稅攜帶上述菸品，限量為5小包（每包20支）

📌配合相關輸入規定的生效時程，訂定新制於2026年2月1日上路。

資料來源：財政部官網

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 
