我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NFL季後賽國聯分區輪今（19）日上演了一場足以載入史冊的經典戰役。洛杉磯公羊在正規時間結束前18秒，眼睜睜看著芝加哥熊新星四分衛威廉斯(Caleb Williams)上演不可思議的第四檔達陣將比賽逼入延長。不過，薑還是老的辣，公羊靠著老將四分衛史塔佛(Matthew Stafford)在延長賽(OT)極致抗壓，以及防守組的關鍵抄截，最終由踢球員梅維斯(Harrison Mevis)踢進致勝的「再見射門」，以20：17驚險淘汰熊隊，挺進國聯冠軍戰。這場在芝加哥寒冷雪夜中進行的比賽，過程充滿戲劇性。第四節末段，落後7分的熊隊在比賽還剩不到2分鐘時獲得最後反攻機會，威廉斯向眾人展現了他為何被視為聯盟未來的希望，一路將球推進至紅區。在比賽僅剩18秒、面臨第四檔且距離達陣區仍有距離的絕境下，威廉斯在強大壓力下後撤至40碼線附近，隨後不可思議地將球拋向達陣區，精準找到了無人看管的克梅特(Cole Kmet)完成達陣。儘管公羊抗議對手有推人嫌疑，但裁判未予理會，雙方戰成17：17平手，比賽進入延長驟死戰。延長賽猜拳由熊隊獲勝，他們選擇讓公羊先攻，策略與前一天丹佛野馬擊敗水牛城比爾時如出一轍。公羊首波進攻採取保守策略，三次跑陣後選擇棄踢。看似氣勢倒向熊隊，沒想到悲劇隨即發生。威廉斯試圖發動深遠傳球一舉終結比賽，卻遭公羊安全衛柯爾(Kamren Curl)識破路徑，在深遠處完成關鍵抄截，將球權奪回。獲得重生機會的公羊不再保留。本季NFL年度MVP大熱門史塔佛展現老將價值，在關鍵的第三檔進攻中，精準命中超級接球員奈庫亞(Puka Nacua)。奈庫亞接球後奮力推進16碼，硬是將球帶到了27碼線的射門射程內。最終，公羊派出踢球員梅維斯登場。在全場屏息以待中，他穩穩踢進這記致勝射門，幫助公羊以20：17絕殺對手，粉碎了熊隊這充滿魔力的一季。此役受寒冷天氣與降雪影響，雙方上半場進攻均受限，戰成10：10平手。公羊雖然一度靠著跑衛威廉斯(Kyren Williams)的5碼衝球取得領先，但始終無法甩開韌性十足的熊隊。贏下這場驚心動魄的勝利後，公羊將於1月26日國聯冠軍賽，與同區死敵西雅圖海鷹正面交鋒。這將是兩隊本季第三度對決，此前海鷹曾在第16週上演過驚天逆轉秀。如今兩支來自國西的勁旅將在最高舞台一決高下，爭奪通往第60屆超級盃(Super Bowl LX)的門票。