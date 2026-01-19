好萊塢動畫名導羅傑艾勒斯（Roger Allers），曾以《小美人魚》、《獅子王》寫下迪士尼動畫黃金時代的重要一頁，也參與《美女與野獸》、《阿拉丁》等多部經典作品，但他在台灣時間19日凌晨辭世，享壽76歲，消息由多年摯友、資深視覺特效總監戴夫博塞特（Dave Bossert）證實噩耗，「願你安息，我的朋友，直到我們在另一個世界再相見。」讓業界震驚與不捨。
Roger Allers過世 享壽76歲
戴夫博塞特（Dave Bossert）在臉書PO出跟羅傑艾勒斯（Roger Allers）的合照，沉痛表示羅傑已踏上人生的下一段旅程，「願你安息，我的朋友，直到我們在另一個世界再相見。照片中是我與Roger於2016年在一場學院活動上的合影，我一直都很欣賞他那些色彩繽紛的運動外套。」戴夫博塞特也說Roger Allers上週還在跟他通信，當時Roger正在埃及旅行，「這讓這個噩耗顯得更加不真實。」
戴夫博塞特說Roger Allers是才華橫溢的藝術家與電影人，迪士尼動畫復興時期真正的中流砥柱，最初在迪士尼負責《電子世界爭霸戰》的前期概念設計，之後成為《奧麗華歷險記》、《小美人魚》等片的故事核心人物，最終更擔任《美女與野獸》的故事總監，「我很榮幸在80年代末到90年代期間，曾多次與Roger一起共事。毫無疑問，他是你能遇見、也最希望一起合作的那種善良的人之一。後來他共同執導了《獅子王》，取得了驚人的成功，但這一切從未讓他變得自大，無論對方的職稱或地位為何，Roger始終以真誠的善意與尊重對待每一個人」。
戴夫博塞特（Dave Bossert）曾跟羅傑艾勒斯（Roger Allers）在《賣火柴的小女孩》密切合作，「那段經歷只能用『快樂』來形容。」也說Roger帶著一種童心、慷慨與熱情，讓身邊的每一個人都被感染、被提升，「Roger擁有一個充滿喜悅、閃耀光芒的靈魂，而世界因為少了他而顯得黯淡了些」。
Roger Allers是誰？從小就愛迪士尼動畫、成為《獅子王》導演
羅傑艾勒斯（Roger Allers）1949年6月29日出生，享壽76歲。他是在5歲時看到迪士尼的動畫《小飛俠》之後成為動畫迷，也立志要投身動畫產業，一心想進入迪士尼工作。高中時，曾寫信到迪士尼樂園索取DIY動畫套件，但得知華特迪士尼過世後，對夢想一度迷惘。雖然沒親眼看到華特迪士尼，但是Roger仍朝藝術相關領域邁進，直到在哈佛大學旁聽一門課，再度點燃對動畫的熱情，成年之後就加入相關的動畫工作室工作。
1985年回到洛杉磯後，Roger聽說迪士尼正在為《奧麗華歷險記》尋找分鏡藝術家，當他應徵這份工作時，被要求試畫一些角色造型設定稿，並準備作品集，不久後便獲得錄用。之後，他陸續擔任《小美人魚》、《救難小英雄：澳洲歷險記》的分鏡藝術家；成為《美女與野獸》故事總監，協助部分分鏡工作；也是《獅子王》的導演，半輩子都致力於迪士尼。
資料來源：FB
