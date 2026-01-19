西區龍頭奧克拉荷馬城雷霆隊傳出令人憂心的傷情報告。主力前鋒杰倫威廉斯（Jalen Williams）在日前對陣邁阿密熱火隊的比賽中受傷離場，經過詳細檢查後，確定為右腿筋拉傷。根據 ESPN 名記Tim MacMahon及RealGM等多家媒體報導，雷霆球團目前並未提供具體的復出時間表，這意味著威廉斯將面臨「無限期缺陣」的考擬。
傷病纏身的賽季 威廉斯復出後再遇挫折
這項傷訊對威廉斯而言無疑是沉重打擊。本賽季初，他才剛從右手腕手術中康復，錯過了開季首個月的比賽。雖然他在回歸後場均能貢獻16.8分、48籃板與5.6助攻，但整體手感仍在調整中。在對陣熱火的這場比賽，威廉斯開局表現不俗，首節便攻下8分、3籃板與3助攻，不料卻在第二節因傷提前退場，最終雷霆也以120-122不敵熱火，吞下本季第8敗。
雷霆仍是聯盟龍頭 但近期陷入低潮
有趣的是，統計數據顯示，雷霆隊在本季威廉斯缺陣的19場比賽中，取得了驚人的18勝1敗戰績。這顯示出雷霆深厚的陣容深度，包括米契爾（Ajay Mitchell）、華勒斯（Cason Wallace）與喬（Isaiah Joe）等年輕球員都能在挺身而出填補空缺。
然而，近期雷霆的表現似乎不若季初那般不可戰勝。他們在近期的賽程中意外輸給了馬刺與黃蜂，這讓外界擔憂長期缺少威廉斯這位全能的「攻防一體」核心，是否會影響雷霆在季後賽的布局。目前雷霆仍以35勝8敗的戰績高居西區第一，但如何在缺少二號得分點的情況下維持高水準競爭力，將是總教練戴格諾特（Mark Daigneault）的一大挑戰。
腿筋傷勢難預期 回歸之路充滿挑戰
醫療專家指出，腿筋拉傷（Hamstring Strain）屬於高度反覆發作的傷病，鮮少能在短期內迅速康復。對於極度依賴爆發力與切入的威廉斯來說，若未能完全康復便強行復出，極可能造成更嚴重的傷病風險。
消息來源：RealGM
