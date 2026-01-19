今（19）日晚強烈冷氣團撲台，明天的天氣變天冷到月底，根據UNIQLO官網，冬季商品超低價又跳水，官方小編推薦190元起褲裝、外套、發熱衣，《NOWNEWS今日新聞》記者挖出15周年品牌大使許瑋甯、許光漢同款「現省700元」推薦清單一次看；GU表示，新年優惠第三波價格最後衝刺，精選6款人氣單品再降價，GU APP獨家消費滿額整單「現折200元」。
UNIQLO：超低價190元起又跳水！褲裝、外套、發熱衣清單推薦
今晚強烈大陸冷氣團南下撲台，各地氣溫明顯下滑，明天的天氣變天低溫又降雨，一路冷到月底。這個冬天還穿不夠保暖的人，快鎖定UNIQLO冬季商品190元超低價又跳水，即日起至1月22日期間限定價格快搶購。
UNIQLO LINE小編分享「冬季商品」最後入手機會：
◾️嬰幼兒寬版舒適「內搭褲」190元印花、羅紋、牛仔款：貨號481887、478454、478449
◾️女裝「DRY休閒繭型長褲」390元（現省200元）：貨號483389、480343
◾️童裝「DRY休閒工作褲 」390元（現省200元）：貨號483454、480185、478139
◾️男女裝「HEATTECH吸濕發熱衣」390元（現省100元）圓領／V領／U領、長袖／九分袖：貨號469742、479438、478934
◾️女裝「防風刷毛雙面連帽外套」990元（現省500元）：貨號479697
◾️男裝「防風防潑水刷毛連帽外套」990元（現省500元）：貨號481182
◾️男女適穿「柔軟針織刷毛圓領T恤」390元（現省200元）：貨號479609、479791
◾️男女適穿「工裝短版外套」1690元（現省300元）：貨號483807
◾️男女適穿「圓領拉鍊開襟外套」1290元（現省200元）：貨號479731
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦「明星同款」划算清單：
◾️許瑋甯同款
現省700元！「479916 女裝 百褶中長裙」590元
現省500元！「479208 男女適穿 短版外套」990元
現省200元！「480485 女裝 棉質短版襯衫」590元
◾️許光漢同款
現省700元！「473289 男裝 特級抗皺舒適合身襯衫」590元
現省300元！「479322 475551男裝 寬版直筒牛仔褲」990元
GU：新年優惠最後衝刺！整單「現折200元」 6款人氣單品再降價
GU表示，新年優惠第三波最後衝刺，即日起至1月22日，精選6款人氣單品再降價，單件最高現省200元。獨家加碼回饋，活動期間透過GU APP下單，單筆消費滿額2000元「現折200元」。
◾️358634 女裝「BARREL LEG 錐形工作褲」790元 現省200元！
◾️359226 男裝「寬版降落傘褲」890元
◾️358739 女裝「柔軟透膚圓領T恤」250元 8色可選！
◾️359029 男女適穿「棉質拉鍊外套」1090元 現省200元！
◾️360290 女裝「水餃包」590元 4色可選！
◾️357806 男女適用「肩背包」690元 復古皮革可拆式背帶！
資料來源：UNIQLO、GU、GU APP
我是廣告 請繼續往下閱讀
今晚強烈大陸冷氣團南下撲台，各地氣溫明顯下滑，明天的天氣變天低溫又降雨，一路冷到月底。這個冬天還穿不夠保暖的人，快鎖定UNIQLO冬季商品190元超低價又跳水，即日起至1月22日期間限定價格快搶購。
◾️嬰幼兒寬版舒適「內搭褲」190元印花、羅紋、牛仔款：貨號481887、478454、478449
◾️女裝「DRY休閒繭型長褲」390元（現省200元）：貨號483389、480343
◾️童裝「DRY休閒工作褲 」390元（現省200元）：貨號483454、480185、478139
◾️男女裝「HEATTECH吸濕發熱衣」390元（現省100元）圓領／V領／U領、長袖／九分袖：貨號469742、479438、478934
◾️女裝「防風刷毛雙面連帽外套」990元（現省500元）：貨號479697
◾️男裝「防風防潑水刷毛連帽外套」990元（現省500元）：貨號481182
◾️男女適穿「柔軟針織刷毛圓領T恤」390元（現省200元）：貨號479609、479791
◾️男女適穿「工裝短版外套」1690元（現省300元）：貨號483807
◾️男女適穿「圓領拉鍊開襟外套」1290元（現省200元）：貨號479731
◾️許瑋甯同款
現省700元！「479916 女裝 百褶中長裙」590元
現省500元！「479208 男女適穿 短版外套」990元
現省200元！「480485 女裝 棉質短版襯衫」590元
現省700元！「473289 男裝 特級抗皺舒適合身襯衫」590元
現省300元！「479322 475551男裝 寬版直筒牛仔褲」990元
GU表示，新年優惠第三波最後衝刺，即日起至1月22日，精選6款人氣單品再降價，單件最高現省200元。獨家加碼回饋，活動期間透過GU APP下單，單筆消費滿額2000元「現折200元」。
◾️358634 女裝「BARREL LEG 錐形工作褲」790元 現省200元！
◾️359226 男裝「寬版降落傘褲」890元
◾️358739 女裝「柔軟透膚圓領T恤」250元 8色可選！
◾️359029 男女適穿「棉質拉鍊外套」1090元 現省200元！
◾️360290 女裝「水餃包」590元 4色可選！
◾️357806 男女適用「肩背包」690元 復古皮革可拆式背帶！