▲台中市市民廣場有全世界最大的姆明。（圖／台中市政府提供，2026.01.19）

▲台中民眾停等紅燈時，可以欣賞史努比打盹的可愛模樣。（圖／台中市政府提供，2026.01.19）

▲台中市市政公園的史努比立體裝置，有罕見的紫色糊塗塔克。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.19）

▲台中市各停車場已有史努比進駐。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.19）

今年的台中市好可愛！不僅有超巨嚕嚕米（姆明）提前過元宵節，今天起還有史努比（Snoopy）整年陪大家過馬路！台中市交通局打造全台最可愛的交通安全城市，請來史努比和兄弟姊妹們發揮經典角色魅力，從公車候車亭、捷運站、停車場到校園，全面融入視覺風格。首先登場的是人行號誌燈，行人可以跟著史努比的節奏走在斑馬線上，停等紅燈時也可以欣賞它打盹的可愛模樣，過馬路變得心情好好。今年的台中街頭超可愛！先是中台灣燈會邀請到國際IP姆明（嚕嚕米）進駐台中，在公益路市民廣場有高達21公尺、全世界最大的姆明，每天吸引許多民眾拍照打卡。近來有民眾發現，街頭行人號誌不一樣了！原本的小綠人竟然變成超卡哇伊的史努比，連紅燈都變成史努比打盹的模樣，有的行人乾脆不過馬路了，先停下來拍好拍滿再說！台中市政府交通局長葉昭甫今（19）日宣布，2026年將攜手全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊打造全台最可愛的交通安全城市，以史努比和兄弟姊妹的經典角色魅力，宣導台中城市的交通安全，讓市民及旅客在日常移動過程中，以輕鬆、友善的方式感受交通安全的重要性。葉昭甫表示，史努比象徵「幸福就是最可愛的陪伴」，這項「跟著史努比，歡迎安全遊台中」計劃，是台中首次大規模導入國際角色IP的交通工程創意，首先登場的是台灣大道與文心路口的Snoopy 造型人行號誌燈，為城市街景增添更多趣味與親和力。接著是從今天起到2月22日，在台中市議會前的市政公園展出3公尺高的史努比與奧拉夫（Olaf）大型氣偶，以及多組可愛造型的立體裝置，其中還有罕見的紫色糊塗塔克，營造城市的史努比安全交通主題區。此外，從人行號誌燈、公車候車亭、電子看板、捷運站、停車場到校園，將全面融入可愛、溫暖且高度辨識度的史努比視覺風格；部分路線公車車身將換上史努比主題貼圖，導入交通局交通安全宣導內容，讓大眾運輸工具成為移動的城市微型展場、讓史努比陪伴大家穿梭城市，在可愛的日常中感受城市溫度。