台南一名55歲蔡姓男子與前同居女友因感情及金錢糾紛相約談判，卻在過程中情緒失控，持改造手槍朝女子頭頸部射擊，造成對方當場死亡。全案偵查終結後，檢方依殺人罪、非法持有槍彈及服藥後不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌提起公訴，後續將由國民法官參與審理。檢方指出，蔡男與侯姓被害女子曾有同居關係，依法屬家庭暴力防治法所定家庭成員。雙方分手後仍因感情與金錢問題爭執不斷，蔡男疑因此心生怨懟，事前即已非法取得槍枝。起訴資料顯示，蔡男於2025年9月20日前某不詳時間，在不詳地點以新台幣10萬元，向已死亡的堂兄購得1枝改造手槍及7顆子彈，並長期未經許可持有。案發當日凌晨1時許，蔡男透過通訊軟體LINE聯繫侯女，邀約見面談判，隨後駕駛租賃小客車前往嘉義市西區侯女住處，將其載上車後，轉往附近頭港支線道路停車交談。過程中雙方再度發生激烈爭執，蔡男情緒失控，於凌晨2時52分許，基於殺人犯意，持改造手槍朝坐在副駕駛座的侯女頭頸部左側近距離射擊1發，子彈自左耳後方射入，造成中樞神經嚴重損傷，侯女當場死亡。犯案後，蔡男未即報案，而是駕車逃離現場。當日晚間7時許，他前往台南市柳營區八老爺抽水站附近產業道路服用安眠藥，明知自身已無法安全駕駛，仍再次上路，直到翌日上午10時2分許自撞路旁電線桿發生交通事故。警方接獲民眾報案後到場處理，循線追查，進而查獲蔡男涉案身分，並將其拘提到案。檢方認定，蔡男未經許可持有具殺傷力非制式手槍及子彈，並基於殺人犯意致人死亡，另在服用藥物後仍駕駛動力交通工具，行為已涉犯刑法殺人罪、槍砲彈藥管制相關罪名及服藥後不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌，依法提起公訴。