我是廣告 請繼續往下閱讀

學測最後一天，今（19）日早上第一科考數學B。台北市高中數學科教師群表示，讚許考題設計，有數B專屬試題，佔題目數量約四分之一，如第4題、第17題等，若沒有讀過數學B的數學A跨科考生，可能會不知道如何下手。本次題目各冊分配分別為第一冊（29%）、第二冊（25%）、第3B冊（18.5%）、第4B冊（27.5%）。高中老師群認為，題型數與去年考試相同，題目難易度適中，在每大題中大致有照難易度排列，並建議後續能繼續維持今年的試題難易程度。建國高中老師郭仲祐指出，此份試卷能評量學生的數學核心概念，同時承襲往年約一半的題目，有利用簡易情境化的敘述做試題包裝，故能評量學生是否具備使用數學概念解決生活情境問題的能力。高一跟到二的題目數大致相等。郭仲祐說，17題為難題考單點透視法，對數學A的考生也會很吃力。建國高中老師許為明也說，考生必須了解單點透視法、消失點等定義，如果沒有讀過數學B可能會不知道如何下手解題；但這類型圓錐結合的題目近年很常見。許為明表示，不只17題，例如第2題自然對數、第4題經緯度等題目都是對數學B考生比較有利的題命。陽明高中老師蘇順聖指出，題目設計大致上都是觀念對就可以拿分，比較不會出現因為計算失誤而失分的狀況；多數題目為課本例題再經轉化設計，可確實診斷學生是否能掌握核心數學觀念，同時題目文字量及計算量皆適中，敘述簡單明確。