臺中市政府警察局第六分局何安派出在短短不到一週內，竟兩度查獲同一名詐欺車手，而且抓人的，還是同一批警員，讓執勤現場瞬間尷尬，員警也忍不住直呼：「怎麼又是你！」可見詐騙案依然猖獗，讓警方對斬斷詐騙金流更堅定決心。何安派出所接獲多名被害人報案，帳戶遭冒用、提款卡遭詐領，警方循線成立專案小組，鎖定被害人遭誘騙寄送金融卡的包裹流向，日前派出所專案員警實施埋伏，查獲負責收取金融卡的取簿車手石姓男子（98年次）及負責監控的柯姓男子（94年次），2人也當場遭警方逮捕，依法移送法辦。警方認為這條詐騙車手線已經斬斷，沒想到劇情卻在6天後原班人馬再度上演，何安派出所再度接獲詐欺案件情資，還是由相同員警出馬埋伏，並趁一名男子現身準備取件時，一擁而上，表明身分，沒想到定睛一看，竟然來取貨的就是6天前才剛被他們親手查獲的柯姓男子。「怎麼又是你！」員警脫口而出，柯嫌則當場語塞，原來柯男6天前被警方移送法辦後獲得交保，獲釋後仍不知悔改，隨即直奔詐騙團隊重操舊業。警方於現場查扣被害人金融卡、存簿及手機等證物，再度將柯嫌帶回派出所內製作筆錄，依法移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。第六分局表示，詐騙集團常以「高薪、輕鬆、快速拿錢」吸收年輕人擔任車手，但一旦踏入，就是刑責纏身、反覆進出警局的開始，也將背負揮之不去的刑案紀錄。